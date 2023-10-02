"Деруни" з італійською ноткою: чудернацька страва нагодує всю сім'ю

Це не зовсім класичні деруни, але страва від того менш смачною не стане

Ми розповідали, як приготувати класичні деруни. Наступна страва хоч і відмінна від дерунів, але є у них щось спільне.

Рецепт, яким поділились на порталі "1 хвилина" містить деякі відмінності від традиційних дерунів, але страва від цього менш смачною не стає. Як би ви її не назвали — буде смачно.

Інгредієнти:

Картопля — 2-3 штуки

Цибуля — 1 штука

Борошно — 2 столові ложки

Яйця — 1 штука

Сіль, мелений чорний перець, паприка

Італійські сушені трави

Сир твердий — 100-150 г

Помідор — 1 штука

Зелена цибуля — 1 пучок

Олія — для смаження

Спосіб приготування:

Миємо та чистимо картоплю. Натираємо її на великій терці. Заливаємо натерту картоплю холодною водою та залишаємо її на деякий час її у воді. У окрему миску розбиваємо яйце, додаємо до нього сіль, сушені трави та перець. Добре перемішуємо. Цибулю дрібно кришимо ножем або натираємо на великій терці. Додаємо до яєчної маси. Картоплю відкидаємо на сито, і, коли стече зайва вода, теж додаємо. На великій терці натираємо твердий сир. Томат тонко нарізаємо на кружечки. Дрібно кришимо зелену цибулю. Смажимо деруни, як зазвичай. Але, перевернувши на інший бік, на кожну картопляну оладку викладаємо сир, кружечок помідора, зелену цибулю й знову сир. Тоді накриваємо кришкою і тримаємо до готовності.

Деруни виходять шалено смачними. Можна їх подавати з будь-яким соусом, який вам подобається, або наготувати класичний — сметану чи заправку на її основі.