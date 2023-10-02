"Деруни" з італійською ноткою: чудернацька страва нагодує всю сім'ю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Це не зовсім класичні деруни, але страва від того менш смачною не стане
Ми розповідали, як приготувати класичні деруни. Наступна страва хоч і відмінна від дерунів, але є у них щось спільне.
Рецепт, яким поділились на порталі "1 хвилина" містить деякі відмінності від традиційних дерунів, але страва від цього менш смачною не стає. Як би ви її не назвали — буде смачно.
Інгредієнти:
- Картопля — 2-3 штуки
- Цибуля — 1 штука
- Борошно — 2 столові ложки
- Яйця — 1 штука
- Сіль, мелений чорний перець, паприка
- Італійські сушені трави
- Сир твердий — 100-150 г
- Помідор — 1 штука
- Зелена цибуля — 1 пучок
- Олія — для смаження
Спосіб приготування:
- Миємо та чистимо картоплю. Натираємо її на великій терці. Заливаємо натерту картоплю холодною водою та залишаємо її на деякий час її у воді.
- У окрему миску розбиваємо яйце, додаємо до нього сіль, сушені трави та перець. Добре перемішуємо.
- Цибулю дрібно кришимо ножем або натираємо на великій терці. Додаємо до яєчної маси. Картоплю відкидаємо на сито, і, коли стече зайва вода, теж додаємо.
- На великій терці натираємо твердий сир. Томат тонко нарізаємо на кружечки. Дрібно кришимо зелену цибулю.
- Смажимо деруни, як зазвичай. Але, перевернувши на інший бік, на кожну картопляну оладку викладаємо сир, кружечок помідора, зелену цибулю й знову сир. Тоді накриваємо кришкою і тримаємо до готовності.
Деруни виходять шалено смачними. Можна їх подавати з будь-яким соусом, який вам подобається, або наготувати класичний — сметану чи заправку на її основі.