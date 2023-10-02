Беремо одне яйце та пачку сиру: це яблучне печиво буде готове за лічені хвилини

Рецепт найпростішого яблучного печива

Ми розповідали, як приготувати дуже простий шоколадний торт-пиріг. Тепер ділимось рецептом елементарного і дуже швидкого сирного печива з яблучною начинкою.

Випічка виходить легка, повітряна, м’яка та ніжна. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Сир зернистий (домашній) – 200 г

Яйце – 1 штука

Цукровий пісок – 50 г

Сіль – дрібка

Цедра одного лимона чи ванілін

Соняшникова олія – 70 мілілітрів

Борошно – 200-250 г

Розпушувач – 1 чайна ложка

Для начинки:

Яблука – 2 штуки

Вершкове масло – 20 г

Цукор – 2 столові ложки

Лимонний сік – за бажанням

Кориця – за бажанням

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо яйце, всипаємо сіль та цукровий пісок. Для ароматності готового тіста додаємо цедру лимона або ванілін. До інших продуктів викладаємо сир, виливаємо олію. Ретельно перемішуємо. У кілька заходів висипаємо борошно, додаємо розпушувач і замішуємо тісто. Готове тісто загортаємо у плівку і забираємо в холодильник на 15 хвилин. В цей час можна зайнятися начинкою. Яблука чистимо від шкірки та насіннєвої коробочки. Натираємо на великій тертці. На розігрітій сковороді розтоплюємо вершкове масло та викладаємо яблуко. Додаємо цукор, за бажанням лимонний сік та корицю. Постійно перемішуючи, тушкуємо до випаровування рідини. Начинку залишаємо — вона повинна охолонути. Тісто розкочуємо. Тарілкою вирізаємо коло. Отримане коло нарізаємо на трикутники. На кожен викладаємо начинку. Загортаємо в трубочки і викладаємо на деко. Змащуємо збитим яйцем. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 25-30 хвилин при 180 градусах.

Ласощі виходять шалено смачні та ароматні. Також ми розповідали, як приготувати ніжний заварний крем.