Беремо одне яйце та пачку сиру: це яблучне печиво буде готове за лічені хвилини
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Рецепт найпростішого яблучного печива
Ми розповідали, як приготувати дуже простий шоколадний торт-пиріг. Тепер ділимось рецептом елементарного і дуже швидкого сирного печива з яблучною начинкою.
Випічка виходить легка, повітряна, м’яка та ніжна. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Сир зернистий (домашній) – 200 г
- Яйце – 1 штука
- Цукровий пісок – 50 г
- Сіль – дрібка
- Цедра одного лимона чи ванілін
- Соняшникова олія – 70 мілілітрів
- Борошно – 200-250 г
- Розпушувач – 1 чайна ложка
Для начинки:
- Яблука – 2 штуки
- Вершкове масло – 20 г
- Цукор – 2 столові ложки
- Лимонний сік – за бажанням
- Кориця – за бажанням
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо яйце, всипаємо сіль та цукровий пісок. Для ароматності готового тіста додаємо цедру лимона або ванілін.
- До інших продуктів викладаємо сир, виливаємо олію. Ретельно перемішуємо. У кілька заходів висипаємо борошно, додаємо розпушувач і замішуємо тісто.
- Готове тісто загортаємо у плівку і забираємо в холодильник на 15 хвилин. В цей час можна зайнятися начинкою.
- Яблука чистимо від шкірки та насіннєвої коробочки. Натираємо на великій тертці.
- На розігрітій сковороді розтоплюємо вершкове масло та викладаємо яблуко. Додаємо цукор, за бажанням лимонний сік та корицю. Постійно перемішуючи, тушкуємо до випаровування рідини.
- Начинку залишаємо — вона повинна охолонути. Тісто розкочуємо. Тарілкою вирізаємо коло.
- Отримане коло нарізаємо на трикутники. На кожен викладаємо начинку. Загортаємо в трубочки і викладаємо на деко.
- Змащуємо збитим яйцем. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці 25-30 хвилин при 180 градусах.
Ласощі виходять шалено смачні та ароматні. Також ми розповідали, як приготувати ніжний заварний крем.