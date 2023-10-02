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Замінить вам всі торти й шарлотки: неймовірно ніжний осінній пиріг

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Пиріг виходить дуже ніжним та ароматним
Пиріг виходить дуже ніжним та ароматним. Фото lifehacker.ru

Чудова осіння випічка — приготуйте, поки є гарбуз

Ми розповідали, як приготувати класичний заварний крем. Але, поки триває сезон гарбуза, радимо звернути увагу на випічку саме з цим продуктом.

Разом із "Апострофом" ділимось рецептом пирога, який виходить шалено ніжним та ароматним. Приготування такої випічки багатьом нагадає шарлотку, але смак буде значно глибшим.

Інгредієнти:

  • гарбуз — 800 г
  • цукор — 200 г
  • яйця — 4 шт.
  • молоко — 200 мл
  • вершкове масло — 100 г
  • розпушувач — 18 г
  • ванільний цукор — 1 пачка
  • цедра апельсина — 0 ,5 шт.
  • борошно — 230 г
  • куркума — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз миємо, чистимо шкірку. Нарізаємо тонкими пластинками.
  2. Беремо глибоку миску і вбиваємо туди яйця. Збиваємо міксером із цукром та ванільним цукром. Маса повинна вийти світла та пишна. Вливаємо у неї молоко та перемішуємо міксером на низьких обертах.
  3. Додаємо апельсинову цедру, борошно, розпушувач та куркуму. Вершкове масло розтоплюємо і теж вливаємо в тісто.
  4. Перемішуємо, доки маса не стане однорідною. Консистенція тіста має бути як на млинці. Додаємо гарбуз і акуратно перемішуємо — усі пластинки повинні покритися тістом.
  5. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і перекладаємо гарбузову масу. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.

Пиріг за цим рецептом виходить яскравий, ніжний та дуже запашний. Також ми розповідали, як приготувати смачний шоколадний торт.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Гарбуз #Випічка