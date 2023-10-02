Замінить вам всі торти й шарлотки: неймовірно ніжний осінній пиріг
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Чудова осіння випічка — приготуйте, поки є гарбуз
Ми розповідали, як приготувати класичний заварний крем. Але, поки триває сезон гарбуза, радимо звернути увагу на випічку саме з цим продуктом.
Разом із "Апострофом" ділимось рецептом пирога, який виходить шалено ніжним та ароматним. Приготування такої випічки багатьом нагадає шарлотку, але смак буде значно глибшим.
Інгредієнти:
- гарбуз — 800 г
- цукор — 200 г
- яйця — 4 шт.
- молоко — 200 мл
- вершкове масло — 100 г
- розпушувач — 18 г
- ванільний цукор — 1 пачка
- цедра апельсина — 0 ,5 шт.
- борошно — 230 г
- куркума — 0,5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Гарбуз миємо, чистимо шкірку. Нарізаємо тонкими пластинками.
- Беремо глибоку миску і вбиваємо туди яйця. Збиваємо міксером із цукром та ванільним цукром. Маса повинна вийти світла та пишна. Вливаємо у неї молоко та перемішуємо міксером на низьких обертах.
- Додаємо апельсинову цедру, борошно, розпушувач та куркуму. Вершкове масло розтоплюємо і теж вливаємо в тісто.
- Перемішуємо, доки маса не стане однорідною. Консистенція тіста має бути як на млинці. Додаємо гарбуз і акуратно перемішуємо — усі пластинки повинні покритися тістом.
- Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і перекладаємо гарбузову масу. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.
Пиріг за цим рецептом виходить яскравий, ніжний та дуже запашний. Також ми розповідали, як приготувати смачний шоколадний торт.