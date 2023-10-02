Замінить вам всі торти й шарлотки: неймовірно ніжний осінній пиріг

Чудова осіння випічка — приготуйте, поки є гарбуз

Ми розповідали, як приготувати класичний заварний крем. Але, поки триває сезон гарбуза, радимо звернути увагу на випічку саме з цим продуктом.

Разом із "Апострофом" ділимось рецептом пирога, який виходить шалено ніжним та ароматним. Приготування такої випічки багатьом нагадає шарлотку, але смак буде значно глибшим.

Інгредієнти:

гарбуз — 800 г

цукор — 200 г

яйця — 4 шт.

молоко — 200 мл

вершкове масло — 100 г

розпушувач — 18 г

ванільний цукор — 1 пачка

цедра апельсина — 0 ,5 шт.

борошно — 230 г

куркума — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

Гарбуз миємо, чистимо шкірку. Нарізаємо тонкими пластинками. Беремо глибоку миску і вбиваємо туди яйця. Збиваємо міксером із цукром та ванільним цукром. Маса повинна вийти світла та пишна. Вливаємо у неї молоко та перемішуємо міксером на низьких обертах. Додаємо апельсинову цедру, борошно, розпушувач та куркуму. Вершкове масло розтоплюємо і теж вливаємо в тісто. Перемішуємо, доки маса не стане однорідною. Консистенція тіста має бути як на млинці. Додаємо гарбуз і акуратно перемішуємо — усі пластинки повинні покритися тістом. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером і перекладаємо гарбузову масу. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 50 хвилин.

Пиріг за цим рецептом виходить яскравий, ніжний та дуже запашний. Також ми розповідали, як приготувати смачний шоколадний торт.