Гості точно попросять і рецепт, і добавку: простий салат стане фаворитом святкового столу

Страва виходить надзвичайно ситною

Ми розповідали, як приготувати ситний і цікавий салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом ще однієї святкової закуски — з курятиною та горіхами.

Приготування не буде швидким та миттєвим, але продукти потрібні прості, та й результат буде фантастично смачним. Гості за столом його високо оцінять. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

куряче філе — 0,5 кг;

печериці — ,5 кг;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3-5 зубків;

волоські горіхи — 100 г;

сіль;

олія;

майонез.

Спосіб приготування:

Куряче філе та яйця відварюємо. Цибулю та печериці нарізаємо та обсмажуємо на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Коли вони будуть готові, додаємо сіль, перець, перемішуємо. Твердий сир натираємо на тертці та змішуємо з подрібненим часником. Отриману сирну масу трохи заправляємо майонезом. Волоські горіхи перемелюємо в блендері. Тепер викладаємо салат шарами. Спочатку курка, нарізана кубиком. Накриваємо її тоненькою майонезною сіткою. Наступними викладаємо смажені гриби з цибулею, яйця та сирну масу. Кожен шар трохи промащуємо майонезом. Зверху салат посипаємо горіховою пудрою.

Салат можна подавати одразу, але він стане ще смачнішим, якщо зовсім трохи постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, що додати до смаженої цибулі, щоб було ще смачніше.