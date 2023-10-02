Гості точно попросять і рецепт, і добавку: простий салат стане фаворитом святкового столу
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Страва виходить надзвичайно ситною
Ми розповідали, як приготувати ситний і цікавий салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом ще однієї святкової закуски — з курятиною та горіхами.
Приготування не буде швидким та миттєвим, але продукти потрібні прості, та й результат буде фантастично смачним. Гості за столом його високо оцінять. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- куряче філе — 0,5 кг;
- печериці — ,5 кг;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3-5 зубків;
- волоські горіхи — 100 г;
- сіль;
- олія;
- майонез.
Спосіб приготування:
- Куряче філе та яйця відварюємо. Цибулю та печериці нарізаємо та обсмажуємо на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Коли вони будуть готові, додаємо сіль, перець, перемішуємо.
- Твердий сир натираємо на тертці та змішуємо з подрібненим часником. Отриману сирну масу трохи заправляємо майонезом. Волоські горіхи перемелюємо в блендері.
- Тепер викладаємо салат шарами. Спочатку курка, нарізана кубиком. Накриваємо її тоненькою майонезною сіткою.
- Наступними викладаємо смажені гриби з цибулею, яйця та сирну масу. Кожен шар трохи промащуємо майонезом. Зверху салат посипаємо горіховою пудрою.
Салат можна подавати одразу, але він стане ще смачнішим, якщо зовсім трохи постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, що додати до смаженої цибулі, щоб було ще смачніше.