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Гості точно попросять і рецепт, і добавку: простий салат стане фаворитом святкового столу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Всі будуть в захваті від такої яскравої закуски
Всі будуть в захваті від такої яскравої закуски. Фото 1000.menu

Страва виходить надзвичайно ситною

Ми розповідали, як приготувати ситний і цікавий салат з баклажанами. Тепер ділимось рецептом ще однієї святкової закуски — з курятиною та горіхами.

Приготування не буде швидким та миттєвим, але продукти потрібні прості, та й результат буде фантастично смачним. Гості за столом його високо оцінять. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 0,5 кг;
  • печериці — ,5 кг;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3-5 зубків;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • сіль;
  • олія;
  • майонез.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе та яйця відварюємо. Цибулю та печериці нарізаємо та обсмажуємо на сковороді з додаванням невеликої кількості олії. Коли вони будуть готові, додаємо сіль, перець, перемішуємо.
  2. Твердий сир натираємо на тертці та змішуємо з подрібненим часником. Отриману сирну масу трохи заправляємо майонезом. Волоські горіхи перемелюємо в блендері.
  3. Тепер викладаємо салат шарами. Спочатку курка, нарізана кубиком. Накриваємо її тоненькою майонезною сіткою.
  4. Наступними викладаємо смажені гриби з цибулею, яйця та сирну масу. Кожен шар трохи промащуємо майонезом. Зверху салат посипаємо горіховою пудрою.

Салат можна подавати одразу, але він стане ще смачнішим, якщо зовсім трохи постоїть в холодильнику. Також ми розповідали, що додати до смаженої цибулі, щоб було ще смачніше.

Теги:
#Рецепт #Горіхи #Салат #Курятина