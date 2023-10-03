На такий омлет збігуться і близькі, і сусіди: найкращий рецепт до сніданку

Ситно, смачно та дуже швидко

До сніданку у нас неймовірна кількість вимог. Перший прийом їжі має бути ситним, швидким у приготуванні та смачним. Однією з найпопулярніших страв на сніданок є пишний омлет. Приготувати його не складає труднощів, та й рецепт можна змінювати на свій смак.

Сьогодні разом із "ТСН" пропонуємо приготувати не просто омлет, а найсмачніший і найкорисніший омлет. Овочі в його складі не тільки додадуть пікантності, а й зроблять страву неймовірно корисною. Таким омлетом із задоволенням ласуватимуть не лише дорослі, а й діти.

Як приготувати омлет з овочами

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

перець болгарський – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

перець чорний мелений;

сіль;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Цибуля, болгарський перець і помідори помийте. Цибулю та перець очистьте. Наріжте всі овочі тонкими півкільцями. Яйця збийте у тарілці та посоліть. У гарячу сковороду налийте трохи олії, відправте туди цибулю та обсмажте її до м’якості. Додайте перець, посмажте овочі ще три хвилини. Викладіть помідори. Все посоліть, поперчіть та обсмажте ще дві хвилини. Залийте всі овочі збитими яйцями. Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на п’ять хвилин.

Смачний та корисний омлет можна подавати з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Приємного апетиту, насолоджуйтесь.