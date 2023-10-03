На такий омлет збігуться і близькі, і сусіди: найкращий рецепт до сніданку
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Ситно, смачно та дуже швидко
До сніданку у нас неймовірна кількість вимог. Перший прийом їжі має бути ситним, швидким у приготуванні та смачним. Однією з найпопулярніших страв на сніданок є пишний омлет. Приготувати його не складає труднощів, та й рецепт можна змінювати на свій смак.
Сьогодні разом із "ТСН" пропонуємо приготувати не просто омлет, а найсмачніший і найкорисніший омлет. Овочі в його складі не тільки додадуть пікантності, а й зроблять страву неймовірно корисною. Таким омлетом із задоволенням ласуватимуть не лише дорослі, а й діти.
Як приготувати омлет з овочами
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- перець болгарський – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Цибуля, болгарський перець і помідори помийте. Цибулю та перець очистьте. Наріжте всі овочі тонкими півкільцями.
- Яйця збийте у тарілці та посоліть.
- У гарячу сковороду налийте трохи олії, відправте туди цибулю та обсмажте її до м’якості. Додайте перець, посмажте овочі ще три хвилини. Викладіть помідори. Все посоліть, поперчіть та обсмажте ще дві хвилини.
- Залийте всі овочі збитими яйцями. Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на п’ять хвилин.
Смачний та корисний омлет можна подавати з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Приємного апетиту, насолоджуйтесь.