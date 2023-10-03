Не черствітиме довгий час: рецепт кращого бісквіту до ранкової кави
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смакота без клопоту на кухні
Що може бути краще домашньої випічки? І якщо вам здається, що готувати її неймовірно складно, спробуйте цей рецепт.
На приготування бісквіта від "Мета" ви витратите зовсім небагато часу та продуктів — ви все зможете знайти у себе вдома. Крім приголомшливого смаку на вас чекає ще один приємний момент — такий бісквіт може зберігатися в холодильнику до 4 днів. Тож ідемо готувати!
Як приготувати бісквіт
Інгредієнти на форму діаметром 22 см:
- 240 г борошна;
- 150 г цукрового піску;
- 50 г вершкового масла;
- 1 пакетик розпушувача;
- 1 стручок ванілі;
- 2 яйця;
- 180 г незбираного молока;
- цукрова пудра.
Спосіб приготування:
- Борошно просійте разом із розпушувачем, додайте цукор.
- Стручок ванілі розріжте, видаліть насіння ножем і додайте їх у молоко, перемішайте.
- Яйця збийте, додайте до них молоко з ваніллю,
- Вершкове масло розтопіть в каструлі, не підвищуючи температури. Дайте охолонути та додайте до молочно-яєчної суміші.
- Отриману суміш додайте в борошно та цукор. Все перемішайте.
- Дно та краї форми змастіть олією, можете посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть формою.
- Духовку розігрійте до 170 градусів, відправте бісквіт на 40 хвилин. Подавайте на стіл і розрізайте через годину після діставання з духовки.
Подавайте такий бісквіт з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!