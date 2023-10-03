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Не черствітиме довгий час: рецепт кращого бісквіту до ранкової кави

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ніколи не повернетеся до інших рецептів
Ніколи не повернетеся до інших рецептів. Фото Смачно24

Смакота без клопоту на кухні

Що може бути краще домашньої випічки? І якщо вам здається, що готувати її неймовірно складно, спробуйте цей рецепт.

На приготування бісквіта від "Мета" ви витратите зовсім небагато часу та продуктів — ви все зможете знайти у себе вдома. Крім приголомшливого смаку на вас чекає ще один приємний момент — такий бісквіт може зберігатися в холодильнику до 4 днів. Тож ідемо готувати!

Як приготувати бісквіт

Інгредієнти на форму діаметром 22 см:

  • 240 г борошна;
  • 150 г цукрового піску;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 пакетик розпушувача;
  • 1 стручок ванілі;
  • 2 яйця;
  • 180 г незбираного молока;
  • цукрова пудра.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просійте разом із розпушувачем, додайте цукор.
  2. Стручок ванілі розріжте, видаліть насіння ножем і додайте їх у молоко, перемішайте.
  3. Яйця збийте, додайте до них молоко з ваніллю,
  4. Вершкове масло розтопіть в каструлі, не підвищуючи температури. Дайте охолонути та додайте до молочно-яєчної суміші.
  5. Отриману суміш додайте в борошно та цукор. Все перемішайте.
  6. Дно та краї форми змастіть олією, можете посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть формою.
  7. Духовку розігрійте до 170 градусів, відправте бісквіт на 40 хвилин. Подавайте на стіл і розрізайте через годину після діставання з духовки.

Подавайте такий бісквіт з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
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