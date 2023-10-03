Не черствітиме довгий час: рецепт кращого бісквіту до ранкової кави

Смакота без клопоту на кухні

Що може бути краще домашньої випічки? І якщо вам здається, що готувати її неймовірно складно, спробуйте цей рецепт.

На приготування бісквіта від "Мета" ви витратите зовсім небагато часу та продуктів — ви все зможете знайти у себе вдома. Крім приголомшливого смаку на вас чекає ще один приємний момент — такий бісквіт може зберігатися в холодильнику до 4 днів. Тож ідемо готувати!

Як приготувати бісквіт

Інгредієнти на форму діаметром 22 см:

240 г борошна;

150 г цукрового піску;

50 г вершкового масла;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

2 яйця;

180 г незбираного молока;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Борошно просійте разом із розпушувачем, додайте цукор. Стручок ванілі розріжте, видаліть насіння ножем і додайте їх у молоко, перемішайте. Яйця збийте, додайте до них молоко з ваніллю, Вершкове масло розтопіть в каструлі, не підвищуючи температури. Дайте охолонути та додайте до молочно-яєчної суміші. Отриману суміш додайте в борошно та цукор. Все перемішайте. Дно та краї форми змастіть олією, можете посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть формою. Духовку розігрійте до 170 градусів, відправте бісквіт на 40 хвилин. Подавайте на стіл і розрізайте через годину після діставання з духовки.

Подавайте такий бісквіт з кавовим кремом за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!