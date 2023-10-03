Цю намазку завжди можна буде знайти у вашому холодильнику: фантастичний рецепт
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Її проситимуть знову і знову
Найрізноманітніші намазки рятують нас під час раптового голоду чи несподіваних гостей. Якщо ви пробували вже печінковий паштет, настав час для експериментів.
Shuba пропонує рецепт смачної намазки із плавленого сиру з грибами. Така незвичайна смакота на підсмаженому хлібі – чудовий варіант закуски. Простота, швидкість приготування та пікантність – ось її відмінні риси. Спробуємо?
Як приготувати намазку для бутербродів
Інгредієнти на 4 порції:
- сир 9% — 500 г;
- масло вершкове 73% — 100 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- печериці — 150 г;
- зелень — до свого смаку;
- сіль — 10 г;
- перець чорний мелений — 5 г;
- сода харчова — 10 г;
- приправа "Італійські трави" — 5 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Гриби помийте та наріжте невеликими шматочками. Обсмажте їх на олії протягом 10-15 хвилин до випаровування вологи. Посоліть і поперчіть.
- Сир, розм’якшене масло, яйце, сіль, соду покладіть у чашу блендера і збийте в пишну однорідну масу.
- Отриману масу викладіть у миску та поставте на гарячу водяну баню. Помішуючи, готуйте протягом 15 хвилин, доки маса не розплавиться.
- У сирну масу додайте гриби, подрібнену зелень, спеції, сіль і перемішайте.
- Готовий сир перекладіть у контейнер і охолодіть до кімнатної температури, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.
Подавайте її з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Така смакота вразить всіх.