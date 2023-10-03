Цю намазку завжди можна буде знайти у вашому холодильнику: фантастичний рецепт

Її проситимуть знову і знову

Найрізноманітніші намазки рятують нас під час раптового голоду чи несподіваних гостей. Якщо ви пробували вже печінковий паштет, настав час для експериментів.

Shuba пропонує рецепт смачної намазки із плавленого сиру з грибами. Така незвичайна смакота на підсмаженому хлібі – чудовий варіант закуски. Простота, швидкість приготування та пікантність – ось її відмінні риси. Спробуємо?

Як приготувати намазку для бутербродів

Інгредієнти на 4 порції:

сир 9% — 500 г;

масло вершкове 73% — 100 г;

яйця курячі — 1 шт.;

печериці — 150 г;

зелень — до свого смаку;

сіль — 10 г;

перець чорний мелений — 5 г;

сода харчова — 10 г;

приправа "Італійські трави" — 5 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Гриби помийте та наріжте невеликими шматочками. Обсмажте їх на олії протягом 10-15 хвилин до випаровування вологи. Посоліть і поперчіть. Сир, розм’якшене масло, яйце, сіль, соду покладіть у чашу блендера і збийте в пишну однорідну масу. Отриману масу викладіть у миску та поставте на гарячу водяну баню. Помішуючи, готуйте протягом 15 хвилин, доки маса не розплавиться. У сирну масу додайте гриби, подрібнену зелень, спеції, сіль і перемішайте. Готовий сир перекладіть у контейнер і охолодіть до кімнатної температури, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.

Подавайте її з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Така смакота вразить всіх.