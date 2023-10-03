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Цю намазку завжди можна буде знайти у вашому холодильнику: фантастичний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Декілька легких кроків — і закуска на столі
Декілька легких кроків — і закуска на столі. Фото shuba.life

Її проситимуть знову і знову

Найрізноманітніші намазки рятують нас під час раптового голоду чи несподіваних гостей. Якщо ви пробували вже печінковий паштет, настав час для експериментів.

Shuba пропонує рецепт смачної намазки із плавленого сиру з грибами. Така незвичайна смакота на підсмаженому хлібі – чудовий варіант закуски. Простота, швидкість приготування та пікантність – ось її відмінні риси. Спробуємо?

Як приготувати намазку для бутербродів

Інгредієнти на 4 порції:

  • сир 9% — 500 г;
  • масло вершкове 73% — 100 г;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • печериці — 150 г;
  • зелень — до свого смаку;
  • сіль — 10 г;
  • перець чорний мелений — 5 г;
  • сода харчова — 10 г;
  • приправа "Італійські трави" — 5 г;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Гриби помийте та наріжте невеликими шматочками. Обсмажте їх на олії протягом 10-15 хвилин до випаровування вологи. Посоліть і поперчіть.
  2. Сир, розм’якшене масло, яйце, сіль, соду покладіть у чашу блендера і збийте в пишну однорідну масу.
  3. Отриману масу викладіть у миску та поставте на гарячу водяну баню. Помішуючи, готуйте протягом 15 хвилин, доки маса не розплавиться.
  4. У сирну масу додайте гриби, подрібнену зелень, спеції, сіль і перемішайте.
  5. Готовий сир перекладіть у контейнер і охолодіть до кімнатної температури, закрийте кришкою та зберігайте у холодильнику.

Подавайте її з домашнім хлібом за рецептом "Телеграфа". Така смакота вразить всіх.

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома #намазка