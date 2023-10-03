Заради такої запіканки варто їздити в ліс за грибами: фантастичний рецепт до сімейного обіду

Раз-два — і блюдо на столі

Гриби – неймовірно смачний та ароматний продукт. Їх можна смачно посмажити, замаринувати на зиму чи приготувати фантастичну запіканку.

Для такої страви за рецептом "Гуслянки" вам потрібні прості продукти. До речі, якщо після вчорашньої вечері у вас залишилися макарони, можна їх спокійно використати. Від цього смак страви не зміниться – вона залишиться такою ж фантастичною і апетитною.

Як приготувати запіканку з макаронів та грибів

Інгредієнти:

макарони – 350 г;

сир – 250 г;

молоко – 100-150 г;

гриби на свій смак – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

курячі яйця – 4 шт.;

олія – для смаження;

сіль, перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Макарони висипте в киплячу підсолену воду і відваріть до готовності. Цибулю очистьте і наріжте дрібними шматочками. Обсмажте на сковороді з олією, постійно помішуючи. Гриби помийте, наріжте невеликими шматочками, відправте в сковороду до цибулі та смажте до готовності грибів. Сир натріть на тертці. Яйця вбийте у глибоку тарілку та додайте до них молоко. Посоліть, поперчіть і збийте вилкою. Готові макарони відкиньте на друшляк, з’єднайте з грибами та перемішайте, залийте яєчною сумішшю, додайте половину сиру і перемішайте. Відправте отриману суміш у форму для запікання і посипте сиром, що залишився. Випікайте запіканку в розігрітій до 180 градусів духовці 40-45 хвилин.

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