Заради таких хрустких кульок чоловік відмовиться навіть від смаженої картоплі

Простий рецепт оригінальної страви

Мало хто відмовиться від хрусткої смаженої картоплі. Однак навіть найзатятішим любителям цієї страви хочеться поекспериментувати.

Cucchiaio пропонує смачну та хрумку альтернативу — картопляні кульки. Їх дуже легко приготувати, пахнуть кульки м’ятою та перед ними неможливо встояти. Подавайте їх гарячими, однак і в холодному вигляді ця страва не менш смачна.

Як приготувати картопляні кульки

Інгредієнти на 4-6 порцій:

600 г картоплі;

1 яйце;

90 г панірувальних сухарів;

50 г тертого пармезану;

2 гілочки м’яти;

олія для смаження;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Картоплю помийте, відправте в каструлю з холодною підсоленою водою і відваріть до готовності — це займе близько 40-45 хвилин в залежності від розміру та сорту. Злийте воду, дайте охолонути кілька хвилин, очистьте їх та розімніть товкачем для картоплі. Отримане пюре помістіть у миску, додайте панірувальні сухарі, тертий пармезан, яйце та дрібно нарізану м’яту. Посоліть, поперчіть, перемішайте до отримання однорідної суміші та залиште "відпочити" мінімум на 15 хвилин. Злегка змоченими руками візьміть трохи пюре, сформуйте кульки потрібного розміру. Обсмажте їх в олії при температурі 170 градусів і дістаньте шумівкою.

Гарячі картопляні кульки посоліть і подавайте на стіл з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!