Заради таких хрустких кульок чоловік відмовиться навіть від смаженої картоплі
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Простий рецепт оригінальної страви
Мало хто відмовиться від хрусткої смаженої картоплі. Однак навіть найзатятішим любителям цієї страви хочеться поекспериментувати.
Cucchiaio пропонує смачну та хрумку альтернативу — картопляні кульки. Їх дуже легко приготувати, пахнуть кульки м’ятою та перед ними неможливо встояти. Подавайте їх гарячими, однак і в холодному вигляді ця страва не менш смачна.
Як приготувати картопляні кульки
Інгредієнти на 4-6 порцій:
- 600 г картоплі;
- 1 яйце;
- 90 г панірувальних сухарів;
- 50 г тертого пармезану;
- 2 гілочки м’яти;
- олія для смаження;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Картоплю помийте, відправте в каструлю з холодною підсоленою водою і відваріть до готовності — це займе близько 40-45 хвилин в залежності від розміру та сорту.
- Злийте воду, дайте охолонути кілька хвилин, очистьте їх та розімніть товкачем для картоплі.
- Отримане пюре помістіть у миску, додайте панірувальні сухарі, тертий пармезан, яйце та дрібно нарізану м’яту. Посоліть, поперчіть, перемішайте до отримання однорідної суміші та залиште "відпочити" мінімум на 15 хвилин.
- Злегка змоченими руками візьміть трохи пюре, сформуйте кульки потрібного розміру. Обсмажте їх в олії при температурі 170 градусів і дістаньте шумівкою.
Гарячі картопляні кульки посоліть і подавайте на стіл з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!