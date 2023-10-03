Індійська "піца": неможлива смачна страва, яку з’їсте разом зі сковородою
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Незвичайно, просто та дуже смачно
Смачну піцу можна приготувати не лише за італійським рецептом. Вас також підкорить індійська піца — рава уттапам.
Цей індійський коржик з сиру та манки за рецептом Shuba схожий на наші сирники. Замішується млинець без яєць, але з наповнювачами зазвичай це солодкий перець, помідори, цибуля, тертий сир і спеції. Сирник-піца рава уттапам виходить дуже смачною і ситною, особливо якщо є ще гарячою.
Як приготувати індійський млинець з начинкою
Інгредієнти на 3 порції:
- манна крупа — 200 г;
- сир 5% — 185 г;
- вода — 225 мл;
- перець солодкий — 1 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- томати — 1 шт.;
- сода харчова — 1/4 ч. л.;
- твердий сир — 100 г;
- моцарела — 50 г;
- олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.
- соус томатний, перець чилі (пластівці), орегано сушене, сіль, квасоля — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Манку, сир та 125 мл води змішайте до однорідної маси, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. Через зазначений час перемішайте, додайте 100 мл води (за потреби можна додати ще).
- Перець, половину цибулини та половину помідора, квасолю стручкову дрібно наріжте. Решту цибулі та помідора наріжте тонкими скибочками.
- У тісто додайте по дві столові ложки нарізаних перцю, томатів, цибулі та квасолі, посоліть, всипте 1/4 чайної ложки соди та перемішайте.
- Тісто влийте ложкою в сковороду з розігрітим маслом і розподіліть. Смажте під кришкою на середньому вогні, поки воно не схопиться — на це піде близько 2-3 хвилин. Після цього переверніть, розподіліть кетчуп або томатний соус, розкладіть терту моцарелу, потріть зверху сир, готуйте під кришкою 2-3 хвилини. На край сковороди влийте ложку води – так сир швидше розплавиться. Накрийте кришкою, готуйте до випаровування води. Готову піцу посипте орегано.
- Влийте 1 столову ложку олії на сковороду. Викладіть тісто для другої піци, полийте його ложкою олії. Смажте піцу під кришкою хвилину, потім переверніть. Розподіліть кетчуп, розкладіть тертий сир і солодкий перець, зверху натріть моцарелу, посипте чилі та орегано. Смажте під кришкою 3 хвилини.
- Для приготування третьої піци вилийте тісто, що залишилося, сковороду з маслом, зверху розкладіть шматочки цибулі та томатів. Готуйте під кришкою, поки схопиться низ, після чого переверніть і смажте хвилину. Піца готова.
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