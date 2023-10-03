Індійська "піца": неможлива смачна страва, яку з’їсте разом зі сковородою

Незвичайно, просто та дуже смачно

Смачну піцу можна приготувати не лише за італійським рецептом. Вас також підкорить індійська піца — рава уттапам.

Цей індійський коржик з сиру та манки за рецептом Shuba схожий на наші сирники. Замішується млинець без яєць, але з наповнювачами зазвичай це солодкий перець, помідори, цибуля, тертий сир і спеції. Сирник-піца рава уттапам виходить дуже смачною і ситною, особливо якщо є ще гарячою.

Як приготувати індійський млинець з начинкою

Інгредієнти на 3 порції:

манна крупа — 200 г;

сир 5% — 185 г;

вода — 225 мл;

перець солодкий — 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

томати — 1 шт.;

сода харчова — 1/4 ч. л.;

твердий сир — 100 г;

моцарела — 50 г;

олія соняшникова рафінована — 4 ст. л.

соус томатний, перець чилі (пластівці), орегано сушене, сіль, квасоля — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Манку, сир та 125 мл води змішайте до однорідної маси, накрийте кришкою та залиште на 15 хвилин. Через зазначений час перемішайте, додайте 100 мл води (за потреби можна додати ще). Перець, половину цибулини та половину помідора, квасолю стручкову дрібно наріжте. Решту цибулі та помідора наріжте тонкими скибочками. У тісто додайте по дві столові ложки нарізаних перцю, томатів, цибулі та квасолі, посоліть, всипте 1/4 чайної ложки соди та перемішайте. Тісто влийте ложкою в сковороду з розігрітим маслом і розподіліть. Смажте під кришкою на середньому вогні, поки воно не схопиться — на це піде близько 2-3 хвилин. Після цього переверніть, розподіліть кетчуп або томатний соус, розкладіть терту моцарелу, потріть зверху сир, готуйте під кришкою 2-3 хвилини. На край сковороди влийте ложку води – так сир швидше розплавиться. Накрийте кришкою, готуйте до випаровування води. Готову піцу посипте орегано. Влийте 1 столову ложку олії на сковороду. Викладіть тісто для другої піци, полийте його ложкою олії. Смажте піцу під кришкою хвилину, потім переверніть. Розподіліть кетчуп, розкладіть тертий сир і солодкий перець, зверху натріть моцарелу, посипте чилі та орегано. Смажте під кришкою 3 хвилини. Для приготування третьої піци вилийте тісто, що залишилося, сковороду з маслом, зверху розкладіть шматочки цибулі та томатів. Готуйте під кришкою, поки схопиться низ, після чого переверніть і смажте хвилину. Піца готова.

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