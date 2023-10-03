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Три інгредієнти — і салат на столі: цю смакоту з’їдять разом із тарілкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Підійде і на святковий стіл, і до сімейної вечері
Підійде і на святковий стіл, і до сімейної вечері. Фото guslyanka.com

Ви приготуєте страву за лічені хвилини

Коли ми говоримо про крабові палички, то згадуємо лише класичний салат із цим інгредієнтом. Це чудова страва і для святкового столу, і для сімейного обіду чи вечері. Якщо ви вже експериментували й готували навіть салат з крабовими паличками та помідорами, здивуйте близьких.

"Гуслянка" пропонує приготувати просту у приготуванні страву. Вам потрібно лише змішати три інгредієнти, посолити, додати зелень та майонез та перемішати. Такий салат з крабовими паличками та пекінською капустою вийде смачним та дуже легким.

Як приготувати салат з крабових паличок та пекінської капусти

Інгредієнти на 4 порції:

  • крабові палички – 250 г;
  • пекінська капуста – 300 г;
  • консервована кукурудза – 250 г;
  • майонез – для заправки;
  • зелень (кріп та петрушка) – пучок;
  • сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Пекінську капусту помийте, наріжте тонкою соломкою і перекладіть у миску.
  2. Крабові палички розморозьте, зніміть захисну плівку і наріжте тонкою соломкою, змішайте з капустою.
  3. З кукурудзи злийте рідину і додайте салат.
  4. Свіжу зелень дрібно нашаткуйте, додайте до інших інгредієнтів.
  5. Салат змастіть майонезом, посоліть та ретельно перемішайте.

Майонез пропонуємо приготувати вдома по рецепту "Телеграфа". Їжте із задоволенням!

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабові палички #Готуємо вдома