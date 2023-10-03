Три інгредієнти — і салат на столі: цю смакоту з’їдять разом із тарілкою

Ви приготуєте страву за лічені хвилини

Коли ми говоримо про крабові палички, то згадуємо лише класичний салат із цим інгредієнтом. Це чудова страва і для святкового столу, і для сімейного обіду чи вечері. Якщо ви вже експериментували й готували навіть салат з крабовими паличками та помідорами, здивуйте близьких.

"Гуслянка" пропонує приготувати просту у приготуванні страву. Вам потрібно лише змішати три інгредієнти, посолити, додати зелень та майонез та перемішати. Такий салат з крабовими паличками та пекінською капустою вийде смачним та дуже легким.

Як приготувати салат з крабових паличок та пекінської капусти

Інгредієнти на 4 порції:

крабові палички – 250 г;

пекінська капуста – 300 г;

консервована кукурудза – 250 г;

майонез – для заправки;

зелень (кріп та петрушка) – пучок;

сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Пекінську капусту помийте, наріжте тонкою соломкою і перекладіть у миску. Крабові палички розморозьте, зніміть захисну плівку і наріжте тонкою соломкою, змішайте з капустою. З кукурудзи злийте рідину і додайте салат. Свіжу зелень дрібно нашаткуйте, додайте до інших інгредієнтів. Салат змастіть майонезом, посоліть та ретельно перемішайте.

Майонез пропонуємо приготувати вдома по рецепту "Телеграфа". Їжте із задоволенням!