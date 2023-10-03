Три інгредієнти — і салат на столі: цю смакоту з’їдять разом із тарілкою
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Ви приготуєте страву за лічені хвилини
Коли ми говоримо про крабові палички, то згадуємо лише класичний салат із цим інгредієнтом. Це чудова страва і для святкового столу, і для сімейного обіду чи вечері. Якщо ви вже експериментували й готували навіть салат з крабовими паличками та помідорами, здивуйте близьких.
"Гуслянка" пропонує приготувати просту у приготуванні страву. Вам потрібно лише змішати три інгредієнти, посолити, додати зелень та майонез та перемішати. Такий салат з крабовими паличками та пекінською капустою вийде смачним та дуже легким.
Як приготувати салат з крабових паличок та пекінської капусти
Інгредієнти на 4 порції:
- крабові палички – 250 г;
- пекінська капуста – 300 г;
- консервована кукурудза – 250 г;
- майонез – для заправки;
- зелень (кріп та петрушка) – пучок;
- сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту помийте, наріжте тонкою соломкою і перекладіть у миску.
- Крабові палички розморозьте, зніміть захисну плівку і наріжте тонкою соломкою, змішайте з капустою.
- З кукурудзи злийте рідину і додайте салат.
- Свіжу зелень дрібно нашаткуйте, додайте до інших інгредієнтів.
- Салат змастіть майонезом, посоліть та ретельно перемішайте.
Майонез пропонуємо приготувати вдома по рецепту "Телеграфа". Їжте із задоволенням!