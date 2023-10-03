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Добавку попросить навіть бабуся: перевірений рецепт квашеної капусти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку капусту з’їдять усю без залишку
Таку капусту з’їдять усю без залишку. Фото smakotainfo.com

Хрустіть із задоволенням

Квашена капуста – смачна, ароматна та проста у приготуванні закуска. У кожного кулінара свій перевірений рецепт цієї страви. І навіть якщо вам подобається квашена капуста в маринаді з медом та яблуками, все одно під рукою потрібно мати класичний рецепт.

Разом із "УНІАН" саме таку страву і приготуємо. Тим більше вам не доведеться довго стояти на кухні – просто нарізати капусту та моркву, додати цукор та сіль, і поставити маринуватися. Через три дні ви вже будете насолоджуватися приголомшливим смаком!

Як приготувати квашену капусту за класичним рецептом

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна середнього розміру — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — 45 г;
  • цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Капусту з морквою помийте. Капусту дрібно нашаткуйте, моркву — натріть, змішайте.
  2. Цукор і сміття змішайте, посипте сумішшю капусту і розімніть її руками до м’якості.
  3. Капусту перекладіть у глибоку місткість, заповнюючи до країв. Утрамбуйте, накрийте маленькою тарілкою та зверху встановити прес (можна використовувати банку з водою).
  4. Отриману конструкцію встановіть у місткість, куди стікатиме сік. Залишіть на три дні, двічі на день перемішуючи ложкою.
  5. Готову капусту перекладіть у стерилізовані банки, закрийте капроновими кришками та зберігайте при температурі від 0 до +5 °C.

Спробуйте також квашену капусту з кмином та калиною за рецептом "Телеграфа". Вона виходить хрумкою і дуже ароматною.

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#Рецепт #Квашена капуста #Готуємо вдома