Добавку попросить навіть бабуся: перевірений рецепт квашеної капусти

Хрустіть із задоволенням

Квашена капуста – смачна, ароматна та проста у приготуванні закуска. У кожного кулінара свій перевірений рецепт цієї страви. І навіть якщо вам подобається квашена капуста в маринаді з медом та яблуками, все одно під рукою потрібно мати класичний рецепт.

Разом із "УНІАН" саме таку страву і приготуємо. Тим більше вам не доведеться довго стояти на кухні – просто нарізати капусту та моркву, додати цукор та сіль, і поставити маринуватися. Через три дні ви вже будете насолоджуватися приголомшливим смаком!

Як приготувати квашену капусту за класичним рецептом

Інгредієнти:

капуста білокачанна середнього розміру — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — 45 г;

цукор — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Капусту з морквою помийте. Капусту дрібно нашаткуйте, моркву — натріть, змішайте. Цукор і сміття змішайте, посипте сумішшю капусту і розімніть її руками до м’якості. Капусту перекладіть у глибоку місткість, заповнюючи до країв. Утрамбуйте, накрийте маленькою тарілкою та зверху встановити прес (можна використовувати банку з водою). Отриману конструкцію встановіть у місткість, куди стікатиме сік. Залишіть на три дні, двічі на день перемішуючи ложкою. Готову капусту перекладіть у стерилізовані банки, закрийте капроновими кришками та зберігайте при температурі від 0 до +5 °C.

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