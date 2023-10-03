Зустрінете достойно навіть несподіваних гостей: цю закуску зметуть зі столу миттєво
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Готується швидко та з’їдається ще швидше
Різні намазки та закуски ми готуємо досить часто. Ними зручно перекусити у разі несподіваного голоду, вони доречні та на святковому столі.
Рrostoway ділиться рецептом простих та швидких рулетиків з лаваша та сиру. Ефектна та смачна закуска підійде як для пікніка, нею із задоволенням поласують гості та перекусять близькі. Спробуйте та переконайтесь!
Як приготувати лаваш з сиром та зеленню
Інгредієнти:
- лаваш тонкий (один невеликий тонкий лаваш) – 100 г;
- сир – 200 г;
- сметана чи грецький йогурт – 4 ст. л.;
- кріп (4-5 гілочок) — 15 г;
- часник – 2 зубчики;
- перець чорний мелений, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Для приготування начинки промийте зелень, обсушіть паперовими рушниками, дрібно наріжте. Часник очистьте, пропустіть через прес.
- У мисці змішайте сметану, сир, зелень та часник. Додайте сіль, перець, перемішайте всі інгредієнти, за бажанням додайте приправи.
- Лаваш розріжте на 4 рівні частини. На кожен шматочок лаваша покладіть 2-3 столові ложки начинки та рівномірно її розмажте по всій поверхні.
- Лаваш згорніть трубочками, наріжте невеликими шматочками від 3 до 5 см. Готову закуску можна подавати на стіл відразу, а можна відправити в холодильнику для просочення.
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