Зустрінете достойно навіть несподіваних гостей: цю закуску зметуть зі столу миттєво

Готується швидко та з’їдається ще швидше

Різні намазки та закуски ми готуємо досить часто. Ними зручно перекусити у разі несподіваного голоду, вони доречні та на святковому столі.

Рrostoway ділиться рецептом простих та швидких рулетиків з лаваша та сиру. Ефектна та смачна закуска підійде як для пікніка, нею із задоволенням поласують гості та перекусять близькі. Спробуйте та переконайтесь!

Як приготувати лаваш з сиром та зеленню

Інгредієнти:

лаваш тонкий (один невеликий тонкий лаваш) – 100 г;

сир – 200 г;

сметана чи грецький йогурт – 4 ст. л.;

кріп (4-5 гілочок) — 15 г;

часник – 2 зубчики;

перець чорний мелений, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Для приготування начинки промийте зелень, обсушіть паперовими рушниками, дрібно наріжте. Часник очистьте, пропустіть через прес. У мисці змішайте сметану, сир, зелень та часник. Додайте сіль, перець, перемішайте всі інгредієнти, за бажанням додайте приправи. Лаваш розріжте на 4 рівні частини. На кожен шматочок лаваша покладіть 2-3 столові ложки начинки та рівномірно її розмажте по всій поверхні. Лаваш згорніть трубочками, наріжте невеликими шматочками від 3 до 5 см. Готову закуску можна подавати на стіл відразу, а можна відправити в холодильнику для просочення.

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