Готуватимете щодня: рецепт смачного сніданку з простих продуктів
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Приготувати такий сніданок не складе особливих труднощів, але його полюбить уся сім’я
Якщо ви любите їсти на сніданок яйця, але звичайний омлет вам вже набрид, пропонуємо спробувати приготувати яєчню в лаваші. Просто змінюючи овочі, ви щоразу отримуватимете новий смак цієї страви.
Від такого смачного та ситного сніданку, що готується дуже швидко, не відмовиться навіть дитина. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачна хвилинка".
Як приготувати яєчню в лаваші
Інгредієнти:
- лаваш круглий;
- яйце — 1 шт.;
- сир натертий — за смаком;
- ковбаса — кілька кружечків;
- помідори — кілька кружечків.
Спосіб приготування:
- На сковороді розігріти топлене масло.
- Лаваш опустити у воду на 10 секунд і одразу ж покласти на сковороду.
- Яйце збити з дрібкою солі й одразу ж вилити на лаваш, розподілити.
- Посипати сиром, викласти зверху ковбасу.
- Приблизно за хвилину лаваш перевернути вниз ковбасою і викласти помідори.
- Ще за хвилину загорнути краї лаваша і викласти страву на тарілку.
А якщо ви любите солоні сніданки рекомендуємо також приготувати ліниві млинці за рецептом "Телеграфа". Часу на приготування піде небагато, але ви отримаєте смачну страву.