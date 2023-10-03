Готуватимете щодня: рецепт смачного сніданку з простих продуктів

Приготувати такий сніданок не складе особливих труднощів, але його полюбить уся сім’я

Якщо ви любите їсти на сніданок яйця, але звичайний омлет вам вже набрид, пропонуємо спробувати приготувати яєчню в лаваші. Просто змінюючи овочі, ви щоразу отримуватимете новий смак цієї страви.

Від такого смачного та ситного сніданку, що готується дуже швидко, не відмовиться навіть дитина. Рецептом поділилися на YouTube-каналі "Смачна хвилинка".

Як приготувати яєчню в лаваші

Інгредієнти:

лаваш круглий;

яйце — 1 шт.;

сир натертий — за смаком;

ковбаса — кілька кружечків;

помідори — кілька кружечків.

Спосіб приготування:

На сковороді розігріти топлене масло. Лаваш опустити у воду на 10 секунд і одразу ж покласти на сковороду. Яйце збити з дрібкою солі й одразу ж вилити на лаваш, розподілити. Посипати сиром, викласти зверху ковбасу. Приблизно за хвилину лаваш перевернути вниз ковбасою і викласти помідори. Ще за хвилину загорнути краї лаваша і викласти страву на тарілку.

А якщо ви любите солоні сніданки рекомендуємо також приготувати ліниві млинці за рецептом "Телеграфа". Часу на приготування піде небагато, але ви отримаєте смачну страву.