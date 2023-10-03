Цибулева піца за копійки: вистачить на п’ятьох

Ніхто і не здогадається, що в начинці присутня тільки цибуля, а дізнавшись це — безсумнівно здивуються

З цибулі можна приготувати не лише закуску до салатів, запіканок чи бургерів. З неї також можна спекти смачний цибулевий пиріг.

Гості навіть не одразу здогадаються, який основний інгредієнт у такій незвичайній страві – настільки вона смачна. А ось рецепт цибулевої піци нам пропонують у Telegram-каналі "Кухня навиворіт".

Як приготувати пиріг з цибулею

Інгредієнти на деко розміром 30х40:

Цибуля — 500 г

Бекон — 50 г (можна замінити ковбасою або зовсім виключити)

Яйце — 1 шт.

Сметана — 50 г

Перець чорний мелений

Масло рослинне

Сіль

Для тіста (якщо готове – 400-450 г):

Борошно — 350-450 г

Вода тепла — 250 мл

Дріжджі сухі – 1 ч.л.

Цукор — 1 ст.л.

Сіль — 0,5 ч.л.

Рослинна олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Змішайте просіяне борошно і сухі дріжджі. Додайте олію, сіль, цукор та склянку теплої води, замісіть тісто. Воно буде липнути до рук. Залиште на півгодини в теплому місці. Наріжте цибулю півкільцями, обсмажте в олії до м’якості. Посоліть, поперчіть, додайте бекон. Через кілька хвилин додайте сметану і протушкуйте ще хвилину. Перекладіть масу в окрему ємність, остудіть, додайте яйце, перемішайте. Замісіть тісто. Можна додати борошно за потреби. Розкатайте і викладіть на змащене маслом деко. Зверху викладіть начинку. Випікайте при температурі 200 градусів близько 25 хвилин.

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