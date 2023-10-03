Цибулева піца за копійки: вистачить на п’ятьох
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Ніхто і не здогадається, що в начинці присутня тільки цибуля, а дізнавшись це — безсумнівно здивуються
З цибулі можна приготувати не лише закуску до салатів, запіканок чи бургерів. З неї також можна спекти смачний цибулевий пиріг.
Гості навіть не одразу здогадаються, який основний інгредієнт у такій незвичайній страві – настільки вона смачна. А ось рецепт цибулевої піци нам пропонують у Telegram-каналі "Кухня навиворіт".
Як приготувати пиріг з цибулею
Інгредієнти на деко розміром 30х40:
- Цибуля — 500 г
- Бекон — 50 г (можна замінити ковбасою або зовсім виключити)
- Яйце — 1 шт.
- Сметана — 50 г
- Перець чорний мелений
- Масло рослинне
- Сіль
Для тіста (якщо готове – 400-450 г):
- Борошно — 350-450 г
- Вода тепла — 250 мл
- Дріжджі сухі – 1 ч.л.
- Цукор — 1 ст.л.
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Рослинна олія — 2 ст.л.
Спосіб приготування:
- Змішайте просіяне борошно і сухі дріжджі.
- Додайте олію, сіль, цукор та склянку теплої води, замісіть тісто. Воно буде липнути до рук. Залиште на півгодини в теплому місці.
- Наріжте цибулю півкільцями, обсмажте в олії до м’якості. Посоліть, поперчіть, додайте бекон.
- Через кілька хвилин додайте сметану і протушкуйте ще хвилину.
- Перекладіть масу в окрему ємність, остудіть, додайте яйце, перемішайте.
- Замісіть тісто. Можна додати борошно за потреби.
- Розкатайте і викладіть на змащене маслом деко.
- Зверху викладіть начинку.
- Випікайте при температурі 200 градусів близько 25 хвилин.
А якщо ви любите цибулю, рекомендуємо також приготувати традиційну українську страву – цибульники. Вони стануть чудовою альтернативою улюбленим дерунам або кабачковим оладкам.