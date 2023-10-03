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Цибулева піца за копійки: вистачить на п’ятьох

Автор
Марія Швець
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Автор
Незвичайний та смачний пиріг з цибулею ідеальний для перекусу чи зустрічі друзів у вихідні
Незвичайний та смачний пиріг з цибулею ідеальний для перекусу чи зустрічі друзів у вихідні. Фото gotovimop.com

Ніхто і не здогадається, що в начинці присутня тільки цибуля, а дізнавшись це — безсумнівно здивуються

З цибулі можна приготувати не лише закуску до салатів, запіканок чи бургерів. З неї також можна спекти смачний цибулевий пиріг.

Гості навіть не одразу здогадаються, який основний інгредієнт у такій незвичайній страві – настільки вона смачна. А ось рецепт цибулевої піци нам пропонують у Telegram-каналі "Кухня навиворіт".

Як приготувати пиріг з цибулею

Інгредієнти на деко розміром 30х40:

  • Цибуля — 500 г
  • Бекон — 50 г (можна замінити ковбасою або зовсім виключити)
  • Яйце — 1 шт.
  • Сметана — 50 г
  • Перець чорний мелений
  • Масло рослинне
  • Сіль

Для тіста (якщо готове – 400-450 г):

  • Борошно — 350-450 г
  • Вода тепла — 250 мл
  • Дріжджі сухі – 1 ч.л.
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Сіль — 0,5 ч.л.
  • Рослинна олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте просіяне борошно і сухі дріжджі.
  2. Додайте олію, сіль, цукор та склянку теплої води, замісіть тісто. Воно буде липнути до рук. Залиште на півгодини в теплому місці.
  3. Наріжте цибулю півкільцями, обсмажте в олії до м’якості. Посоліть, поперчіть, додайте бекон.
  4. Через кілька хвилин додайте сметану і протушкуйте ще хвилину.
  5. Перекладіть масу в окрему ємність, остудіть, додайте яйце, перемішайте.
  6. Замісіть тісто. Можна додати борошно за потреби.
  7. Розкатайте і викладіть на змащене маслом деко.
  8. Зверху викладіть начинку.
  9. Випікайте при температурі 200 градусів близько 25 хвилин.

А якщо ви любите цибулю, рекомендуємо також приготувати традиційну українську страву – цибульники. Вони стануть чудовою альтернативою улюбленим дерунам або кабачковим оладкам.

Теги:
#Випічка #Цибуля #Готуємо вдома #Цибулевий пиріг