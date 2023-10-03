Просто пальчики оближеш: соковиті котлетки для всієї родини

Ця страва порадує своїм смаком усіх без винятку

Рецептів котлет існує безліч — їх готують з риби, зовсім без м’яса або додають гречку. Кожна господиня має свій секретик, який робить її страву кращою за інших.

І ми поспішаємо поділитися рецептом котлет від бабусі, онук якої їх обожнює. Про це вона написала на форумі "Say7".

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

Фарш будь-який – 1 кг;

Картопля – 3-4 шт.;

Цибуля – 3-4 шт.;

Булочка – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Молоко

Сіль

Перець

Гірчиця – до смаку

Рослинна олія

Спосіб приготування:

Картоплю та цибулю подрібніть у блендері або за допомогою м’ясорубки. Булочку поламайте на шматочки та замочіть у молоці, щоб воно ввібралося. Додайте булочку у фарш, не віджимаючи молоко. Додайте туди ж яйце, картоплю, цибулю, гірчицю, посоліть, поперчіть. Добре вимісіть фарш, додавши 1 ст. ложку олії, дайте "відпочити" на 10 хвилин. Сформуйте котлетки, обсмажте із двох сторін і протушкуйте ще трохи.

А якщо ви любитель котлет, рекомендуємо також приготувати цю страву з незвичайним інгредієнтом за рецептом "Телеграфа". Для всіх стане сюрпризом, із чого вони.