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Просто пальчики оближеш: соковиті котлетки для всієї родини

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачні домашні котлети із м’яса сподобаються навіть дітям
Смачні домашні котлети із м’яса сподобаються навіть дітям. Фото 1000.menu

Ця страва порадує своїм смаком усіх без винятку

Рецептів котлет існує безліч — їх готують з риби, зовсім без м’яса або додають гречку. Кожна господиня має свій секретик, який робить її страву кращою за інших.

І ми поспішаємо поділитися рецептом котлет від бабусі, онук якої їх обожнює. Про це вона написала на форумі "Say7".

Як приготувати соковиті котлети

Інгредієнти:

  • Фарш будь-який – 1 кг;
  • Картопля – 3-4 шт.;
  • Цибуля – 3-4 шт.;
  • Булочка – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Молоко
  • Сіль
  • Перець
  • Гірчиця – до смаку
  • Рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Картоплю та цибулю подрібніть у блендері або за допомогою м’ясорубки.
  2. Булочку поламайте на шматочки та замочіть у молоці, щоб воно ввібралося.
  3. Додайте булочку у фарш, не віджимаючи молоко.
  4. Додайте туди ж яйце, картоплю, цибулю, гірчицю, посоліть, поперчіть.
  5. Добре вимісіть фарш, додавши 1 ст. ложку олії, дайте "відпочити" на 10 хвилин.
  6. Сформуйте котлетки, обсмажте із двох сторін і протушкуйте ще трохи.

А якщо ви любитель котлет, рекомендуємо також приготувати цю страву з незвичайним інгредієнтом за рецептом "Телеграфа". Для всіх стане сюрпризом, із чого вони.

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#Страва #Котлети #Готуємо вдома