Просто пальчики оближеш: соковиті котлетки для всієї родини
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця страва порадує своїм смаком усіх без винятку
Рецептів котлет існує безліч — їх готують з риби, зовсім без м’яса або додають гречку. Кожна господиня має свій секретик, який робить її страву кращою за інших.
І ми поспішаємо поділитися рецептом котлет від бабусі, онук якої їх обожнює. Про це вона написала на форумі "Say7".
Як приготувати соковиті котлети
Інгредієнти:
- Фарш будь-який – 1 кг;
- Картопля – 3-4 шт.;
- Цибуля – 3-4 шт.;
- Булочка – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Молоко
- Сіль
- Перець
- Гірчиця – до смаку
- Рослинна олія
Спосіб приготування:
- Картоплю та цибулю подрібніть у блендері або за допомогою м’ясорубки.
- Булочку поламайте на шматочки та замочіть у молоці, щоб воно ввібралося.
- Додайте булочку у фарш, не віджимаючи молоко.
- Додайте туди ж яйце, картоплю, цибулю, гірчицю, посоліть, поперчіть.
- Добре вимісіть фарш, додавши 1 ст. ложку олії, дайте "відпочити" на 10 хвилин.
- Сформуйте котлетки, обсмажте із двох сторін і протушкуйте ще трохи.
А якщо ви любитель котлет, рекомендуємо також приготувати цю страву з незвичайним інгредієнтом за рецептом "Телеграфа". Для всіх стане сюрпризом, із чого вони.