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Так квасять капусту німці: простий рецепт ароматної закуски

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Весь секрет цієї страви — в правильному додаванні спецій Новина оновлена 03 жовтня 2023, 12:01
Весь секрет цієї страви — в правильному додаванні спецій. Фото shuba.life

Капуста виходить особливо хрумкою та ароматною

Ми розповідали про класичний рецепт квашеної капусти. Тепер ділимось рецептом цієї страви, який в ходу в Німеччині.

Німці додають у капусту спеції, тож страва легко здивує своїм смаком. Навіть якщо закуска не стане вашою улюбленою, приготувати її і спробувати варто. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • капуста — 800-900 г
  • насіння кмину – 1 ч. л.
  • ягоди ялівцю – 10 шт
  • насіння гірчиці – 1 ч. л.
  • сіль – 3 ч. л.
  • вода – 1 склянка

Спосіб приготування:

  1. Капусту шаткуємо або нарізаємо ножем. Додаємо до неї кмин, гірчицю, ялівець і 2 ложки солі.
  2. Все гарненько перемішуємо, розминаємо руками і залишаємо на 2 години за кімнатної температури. Потім — перекладаємо у банку.
  3. Кількість води з рецепту змішуємо з соком, що виділився, і сіллю. Розсіл теж потрібно додати в тару.
  4. Після цього банку ставимо в глибоку миску та нещільно прикриваємо кришкою. Важлива деталь — розсіл повинен повністю покривати капусту. Якщо його занадто мало, треба приготувати додати ще — 1 чайна ложка солі на склянку води.
  5. В такому вигляді заготовку залишаємо на три дні при кімнатній температурі. Тут все, як зі звичайною капустою — протикаємо її щодня дерев’яною паличкою до дна.

Коли капуста буде готова, її можна одразу куштувати. Зберігати заготівлю краще в холодильнику. Також ми розповідали, як капусту квасять у Грузії.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Квашена капуста