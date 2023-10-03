Так квасять капусту німці: простий рецепт ароматної закуски
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Капуста виходить особливо хрумкою та ароматною
Ми розповідали про класичний рецепт квашеної капусти. Тепер ділимось рецептом цієї страви, який в ходу в Німеччині.
Німці додають у капусту спеції, тож страва легко здивує своїм смаком. Навіть якщо закуска не стане вашою улюбленою, приготувати її і спробувати варто. Рецептом поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- капуста — 800-900 г
- насіння кмину – 1 ч. л.
- ягоди ялівцю – 10 шт
- насіння гірчиці – 1 ч. л.
- сіль – 3 ч. л.
- вода – 1 склянка
Спосіб приготування:
- Капусту шаткуємо або нарізаємо ножем. Додаємо до неї кмин, гірчицю, ялівець і 2 ложки солі.
- Все гарненько перемішуємо, розминаємо руками і залишаємо на 2 години за кімнатної температури. Потім — перекладаємо у банку.
- Кількість води з рецепту змішуємо з соком, що виділився, і сіллю. Розсіл теж потрібно додати в тару.
- Після цього банку ставимо в глибоку миску та нещільно прикриваємо кришкою. Важлива деталь — розсіл повинен повністю покривати капусту. Якщо його занадто мало, треба приготувати додати ще — 1 чайна ложка солі на склянку води.
- В такому вигляді заготовку залишаємо на три дні при кімнатній температурі. Тут все, як зі звичайною капустою — протикаємо її щодня дерев’яною паличкою до дна.
Коли капуста буде готова, її можна одразу куштувати. Зберігати заготівлю краще в холодильнику. Також ми розповідали, як капусту квасять у Грузії.