Що приготувати з торішніх огірків: економна супова заправка на зиму

Якщо залишаються нез’їденими малосольні огірки

Ароматні малосольні огірочки — самі по собі неймовірна закуска. Та, якщо вони залишаються нез’їденими тоді, коли час ставити на зберігання нові банки — їх ще можна використати.

Залишати їх ще на один рік не варто — адже смачніше їсти свіжу заготівлю. Тим паче, що з таких огірочків вийде ароматна супова заправка. Її можна приготувати одразу багато і заготовити наперед. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

1,5 кг малосольних огірків

1 велика морква

250 г стиглих помідорів

1-2 великі цибулини

5 зубчиків часнику

1-2 солодкі перці

1/2 ст. л. солі

соняшникова олія

перець, зелень, лавровий лист

оцет

Спосіб приготування:

Огірки нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на великій тертці. Перець нарізаємо невеликими кубиками. Цибулю дрібно кришимо, як і томати. Часник пропускаємо через прес або кришимо дрібно будь-яким зручним способом. Огірки тушкуємо в розігрітій олії хвилин 20-30, помішуючи. Потім додаємо в сковороду моркву та цибулю. Щойно маса знову закипить, додаємо помідори, перець та часник. Перемішуємо, додаємо трохи солі. За бажанням на цьому етапі можна додати свіжу зелень. Тушкуємо масу на слабкому вогні щонайменше 20 хвилин. Обов’язково куштуємо — на сіль та спеції. Для надійності можна додати 1 ст. л. оцту 9%. Заготівлю розкладаємо в стерильні банки. Закриваємо стерильними кришками.

Зручно фасувати цю заправку у банки по 0,5 л. Так одна баночка такої заготівлі перетворить будь-який бульйон або супову основу на дуже смачний суп. Також ми ділились рецептом ароматної заправки до борщу.