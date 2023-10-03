Що приготувати з торішніх огірків: економна супова заправка на зиму
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Якщо залишаються нез’їденими малосольні огірки
Ароматні малосольні огірочки — самі по собі неймовірна закуска. Та, якщо вони залишаються нез’їденими тоді, коли час ставити на зберігання нові банки — їх ще можна використати.
Залишати їх ще на один рік не варто — адже смачніше їсти свіжу заготівлю. Тим паче, що з таких огірочків вийде ароматна супова заправка. Її можна приготувати одразу багато і заготовити наперед. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 1,5 кг малосольних огірків
- 1 велика морква
- 250 г стиглих помідорів
- 1-2 великі цибулини
- 5 зубчиків часнику
- 1-2 солодкі перці
- 1/2 ст. л. солі
- соняшникова олія
- перець, зелень, лавровий лист
- оцет
Спосіб приготування:
- Огірки нарізаємо кубиками. Моркву натираємо на великій тертці. Перець нарізаємо невеликими кубиками.
- Цибулю дрібно кришимо, як і томати. Часник пропускаємо через прес або кришимо дрібно будь-яким зручним способом.
- Огірки тушкуємо в розігрітій олії хвилин 20-30, помішуючи. Потім додаємо в сковороду моркву та цибулю. Щойно маса знову закипить, додаємо помідори, перець та часник.
- Перемішуємо, додаємо трохи солі. За бажанням на цьому етапі можна додати свіжу зелень.
- Тушкуємо масу на слабкому вогні щонайменше 20 хвилин. Обов’язково куштуємо — на сіль та спеції. Для надійності можна додати 1 ст. л. оцту 9%.
- Заготівлю розкладаємо в стерильні банки. Закриваємо стерильними кришками.
Зручно фасувати цю заправку у банки по 0,5 л. Так одна баночка такої заготівлі перетворить будь-який бульйон або супову основу на дуже смачний суп. Також ми ділились рецептом ароматної заправки до борщу.