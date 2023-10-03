Рус

Найпростіше яблучне печиво: п’ять хвилин змішуємо — і в духовку

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
749
Завдяки яблукам випічка виходить особливо ароматною
Завдяки яблукам випічка виходить особливо ароматною. Фото Портал "Пляшка"

Тісто дуже просте — вам знадобиться кілька хвилин на приготування

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з готовою яблучною начинкою. Наступний рецепт ще простіший — адже яблука у ньому не потребують особливої підготовки.

Печиво виходить пухке та ніжне, на смак чимось нагадує Шарлотку. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт
  • Сіль – дрібка
  • Цукор – 100 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Борошно – 320 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Кориця – 0,5 ч. л.
  • Яблука – 2 шт

Спосіб приготування:

  1. Одразу вмикаємо духовку — розігріватися. У миску розбиваємо яйця. Збиваємо їх вінчиком з сіллю та цукром.
  2. Додаємо розтоплене вершкове масло. Просіюємо туди ж розпушувач, корицю та борошно. Замішуємо до консистенції густого тіста.
  3. Яблука очищаємо від шкірки, нарізаємо на невеликі кубики. Змішуємо з готовим тістом.
  4. Деко застеляємо пергаментом. З яблучного тіста формуємо невеликі кульки. Викладаємо на деко, трохи натискаючи. Відправляємо у духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Готове печиво посипаємо цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом простого гарбузового пирога.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Яблука #Випічка