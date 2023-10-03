Найпростіше яблучне печиво: п’ять хвилин змішуємо — і в духовку
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Тісто дуже просте — вам знадобиться кілька хвилин на приготування
Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з готовою яблучною начинкою. Наступний рецепт ще простіший — адже яблука у ньому не потребують особливої підготовки.
Печиво виходить пухке та ніжне, на смак чимось нагадує Шарлотку. Рецептом поділились на порталі "Господинька".
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт
- Сіль – дрібка
- Цукор – 100 г
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно – 320 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Кориця – 0,5 ч. л.
- Яблука – 2 шт
Спосіб приготування:
- Одразу вмикаємо духовку — розігріватися. У миску розбиваємо яйця. Збиваємо їх вінчиком з сіллю та цукром.
- Додаємо розтоплене вершкове масло. Просіюємо туди ж розпушувач, корицю та борошно. Замішуємо до консистенції густого тіста.
- Яблука очищаємо від шкірки, нарізаємо на невеликі кубики. Змішуємо з готовим тістом.
- Деко застеляємо пергаментом. З яблучного тіста формуємо невеликі кульки. Викладаємо на деко, трохи натискаючи. Відправляємо у духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.
Готове печиво посипаємо цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом простого гарбузового пирога.