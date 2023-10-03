Найпростіше яблучне печиво: п’ять хвилин змішуємо — і в духовку

Тісто дуже просте — вам знадобиться кілька хвилин на приготування

Ми розповідали, як приготувати смачне печиво з готовою яблучною начинкою. Наступний рецепт ще простіший — адже яблука у ньому не потребують особливої підготовки.

Печиво виходить пухке та ніжне, на смак чимось нагадує Шарлотку. Рецептом поділились на порталі "Господинька".

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Сіль – дрібка

Цукор – 100 г

Вершкове масло – 100 г

Борошно – 320 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Кориця – 0,5 ч. л.

Яблука – 2 шт

Спосіб приготування:

Одразу вмикаємо духовку — розігріватися. У миску розбиваємо яйця. Збиваємо їх вінчиком з сіллю та цукром. Додаємо розтоплене вершкове масло. Просіюємо туди ж розпушувач, корицю та борошно. Замішуємо до консистенції густого тіста. Яблука очищаємо від шкірки, нарізаємо на невеликі кубики. Змішуємо з готовим тістом. Деко застеляємо пергаментом. З яблучного тіста формуємо невеликі кульки. Викладаємо на деко, трохи натискаючи. Відправляємо у духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів.

Готове печиво посипаємо цукровою пудрою. Також ми ділились рецептом простого гарбузового пирога.