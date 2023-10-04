Замінить всі інші рецепти: ці млинці готуватимете, поки є гарбуз
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Затишний осінній сніданок
Гарбуз – універсальний та смачний інгредієнт. З нього виходять фантастично смачна випічка та супи, а від варення з гарбуза ви прийдете в захват!
А ще Shuba пропонує приготувати з гарбуза смачні, м’які та яскраві млинці. Тісто для них дуже просте, і ви навіть можете приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, щоб вранці швидше приготувати сніданок. Пробуємо?
Як приготувати гарбузові млинці
Інгредієнти на 6 порцій:
- гарбуз — 200 г;
- сир 9% — 200 г; ;
- кефір 2,5% — 200 мл;
- молоко 2,8% — 200 мл;
- яйця курячі — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 200 г;
- сіль — до свого смаку;
- сода харчова — 5 г;
- цукор — 50 г;
- олія соняшникова — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очистьте, наріжте кубиками та відваріть у невеликій кількості води протягом 10 хвилин. Воду злийте, гарбуз пюруйте і дайте їй трохи охолонути.
- Охолоджене пюре змішайте з сиром, кефіром, молоком, яйцями, борошном, содою та цукром. Віночком перемішайте до однорідного стану.
- На сковороду з олією викладіть порцію гарбузової маси та розподіліть по всій поверхні. Млинець смажте на невеликому вогні з двох сторін до рум’яності по 3-4 хвилини з кожного боку. Сковороду щоразу змащуйте олією.
Подавайте млинці теплими, з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" чи джемом. Смачного!