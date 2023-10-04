Чизбургер, але не сендвіч: приготуйте незвичайний обід в американському стилі
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Смачне поєднання непоєднуваного
Американська кухня — це не тільки пишні пончики та сендвічі. Це ще й незвичайні супи.
Shuba ділиться секретом незвичайного чизбургера-супу. У ньому інгредієнти чизбургера — яловичий фарш, бекон і сир — перетворюються на суп, а від першої страви в ньому цибуля, селера та картопля. Цей вершковий ситний суп точно урізноманітнить обіднє меню.
Як приготувати суп "Чизбургер"
Інгредієнти на 6 порцій:
- оливкова олія — 20 мл;
- бекон — 8 шт.;
- яловичий фарш — 500 г;
- картопля — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- селера, стебло — 1 шт.;
- приправа "Італійські трави" — 10 г;
- сіль — 5 г;
- перець чорний мелений — 5 г;
- борошно пшеничне — 60 г;
- яловичий бульйон — 500 мл;
- молоко 2,8% — 400 мл;
- вершковий сир — 225 г;
- сир чедер — 300 г;
- цибуля зелена — 10 г.
Спосіб приготування:
- Бекон наріжте невеликими шматочками.
- Каструлю поставте на маленький вогонь, влийте оливкову олію та додайте шматочки бекону. Помішуючи, готуйте близько 6-7 хвилин, доки бекон не стане хрустким. Половину бекону відкладіть у миску — він ще знадобиться.
- Вогонь збільшити до середнього. У каструлю з беконом додайте яловичий фарш, підрум’яньте. Помішуючи, готуйте близько 5-6 хвилин.
- Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Цибулю почистьте і натріть на великій тертці. Стебло селери помийте і наріжте кубиками. Додайте картоплю, цибулю, селеру, італійську приправу, сіль та чорний перець у фарш. Помішуючи, готуйте 6-7 хвилин до м’якості овочів.
- В масу додайте борошно, перемішайте і готуйте близько хвилини. Туди ж відправте яловичий бульйон та молоко, перемішайте. Суп повинен трохи загуснути.
- Коли суп закипить, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 6-8 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Додайте вершковий сир і чедер, перемішайте, поки обидва сири не розчиняться в супі. Чи не доводьте суп до кипіння після додавання сиру.
- Коли розчиниться сир, розлийте суп по тарілках і прикрасьте додатковою кількістю сиру, беконом та нарізаною зеленою цибулею.
Рекомендуємо подавати суп із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.