Чизбургер, але не сендвіч: приготуйте незвичайний обід в американському стилі

Смачне поєднання непоєднуваного

Американська кухня — це не тільки пишні пончики та сендвічі. Це ще й незвичайні супи.

Shuba ділиться секретом незвичайного чизбургера-супу. У ньому інгредієнти чизбургера — яловичий фарш, бекон і сир — перетворюються на суп, а від першої страви в ньому цибуля, селера та картопля. Цей вершковий ситний суп точно урізноманітнить обіднє меню.

Як приготувати суп "Чизбургер"

Інгредієнти на 6 порцій:

оливкова олія — 20 мл;

бекон — 8 шт.;

яловичий фарш — 500 г;

картопля — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

селера, стебло — 1 шт.;

приправа "Італійські трави" — 10 г;

сіль — 5 г;

перець чорний мелений — 5 г;

борошно пшеничне — 60 г;

яловичий бульйон — 500 мл;

молоко 2,8% — 400 мл;

вершковий сир — 225 г;

сир чедер — 300 г;

цибуля зелена — 10 г.

Спосіб приготування:

Бекон наріжте невеликими шматочками. Каструлю поставте на маленький вогонь, влийте оливкову олію та додайте шматочки бекону. Помішуючи, готуйте близько 6-7 хвилин, доки бекон не стане хрустким. Половину бекону відкладіть у миску — він ще знадобиться. Вогонь збільшити до середнього. У каструлю з беконом додайте яловичий фарш, підрум’яньте. Помішуючи, готуйте близько 5-6 хвилин. Картоплю помийте, почистьте і наріжте кубиками. Цибулю почистьте і натріть на великій тертці. Стебло селери помийте і наріжте кубиками. Додайте картоплю, цибулю, селеру, італійську приправу, сіль та чорний перець у фарш. Помішуючи, готуйте 6-7 хвилин до м’якості овочів. В масу додайте борошно, перемішайте і готуйте близько хвилини. Туди ж відправте яловичий бульйон та молоко, перемішайте. Суп повинен трохи загуснути. Коли суп закипить, зменште вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і варіть 6-8 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Додайте вершковий сир і чедер, перемішайте, поки обидва сири не розчиняться в супі. Чи не доводьте суп до кипіння після додавання сиру. Коли розчиниться сир, розлийте суп по тарілках і прикрасьте додатковою кількістю сиру, беконом та нарізаною зеленою цибулею.

Рекомендуємо подавати суп із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного.