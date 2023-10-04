Найпростіший рецепт курячої грудки: 15 хвилин — і вечеря на столі
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Таке м’ясо ніколи не набридне
Кожен кулінар хоч іноді ставить собі питання, як смачно та бюджетно нагодувати сім’ю. І якщо у вас у холодильнику тільки куряча грудка, то цей рецепт саме для вас.
З "Бабусиними рецептами" ви приготуєте смачне м’ясо за допомогою лише простих спецій. Але можете бути певні – від такої страви ніхто не зможе відмовитись.
Як приготувати смажену курячу грудку
Інгредієнти:
- куряча грудка – 3 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 60 г;
- вершкове масло для смаження + олія за потребою;
- часник – 4 зубчики;
- яблучний оцет – 0,5 ст. л.;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
- мед – 90 г;
- зелена цибуля – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки миємо, на поверхні робимо хрестові глибокі надрізи, які посипаємо сіллю і чорним меленим перцем до смаку.
- У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Часник миємо і дрібно шаткуємо.
- Кожну грудку обвалюємо в борошні, викладаємо в сковороду з вершковим маслом, смажимо на середньому вогні. Під час приготування перевертаємо кілька разів.
- Між курячими грудками викладаємо нарізаний часник, трохи обсмажуємо його. У сковороду додаємо мед, соєвий соус та яблучний оцет. Суміш доводимо до кипіння, ще 2-3 хвилини варимо до загусання. В кінці приготування посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.
Подаємо курячу грудку з смачним картопляним пюре. Смачного!