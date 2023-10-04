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Найпростіший рецепт курячої грудки: 15 хвилин — і вечеря на столі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соковита куряча грудка вийде без зайвої метушні на кухні
Соковита куряча грудка вийде без зайвої метушні на кухні. Фото babusyni-retsepty

Таке м’ясо ніколи не набридне

Кожен кулінар хоч іноді ставить собі питання, як смачно та бюджетно нагодувати сім’ю. І якщо у вас у холодильнику тільки куряча грудка, то цей рецепт саме для вас.

З "Бабусиними рецептами" ви приготуєте смачне м’ясо за допомогою лише простих спецій. Але можете бути певні – від такої страви ніхто не зможе відмовитись.

Як приготувати смажену курячу грудку

Інгредієнти:

  • куряча грудка – 3 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 60 г;
  • вершкове масло для смаження + олія за потребою;
  • часник – 4 зубчики;
  • яблучний оцет – 0,5 ст. л.;
  • соєвий соус – 1 ст. л.;
  • мед – 90 г;
  • зелена цибуля – 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. Курячі грудки миємо, на поверхні робимо хрестові глибокі надрізи, які посипаємо сіллю і чорним меленим перцем до смаку.
  2. У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Часник миємо і дрібно шаткуємо.
  3. Кожну грудку обвалюємо в борошні, викладаємо в сковороду з вершковим маслом, смажимо на середньому вогні. Під час приготування перевертаємо кілька разів.
  4. Між курячими грудками викладаємо нарізаний часник, трохи обсмажуємо його. У сковороду додаємо мед, соєвий соус та яблучний оцет. Суміш доводимо до кипіння, ще 2-3 хвилини варимо до загусання. В кінці приготування посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Подаємо курячу грудку з смачним картопляним пюре. Смачного!

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#Рецепт #Куряча грудка #Готуємо вдома