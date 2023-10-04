Найпростіший рецепт курячої грудки: 15 хвилин — і вечеря на столі

Таке м’ясо ніколи не набридне

Кожен кулінар хоч іноді ставить собі питання, як смачно та бюджетно нагодувати сім’ю. І якщо у вас у холодильнику тільки куряча грудка, то цей рецепт саме для вас.

З "Бабусиними рецептами" ви приготуєте смачне м’ясо за допомогою лише простих спецій. Але можете бути певні – від такої страви ніхто не зможе відмовитись.

Як приготувати смажену курячу грудку

Інгредієнти:

куряча грудка – 3 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 60 г;

вершкове масло для смаження + олія за потребою;

часник – 4 зубчики;

яблучний оцет – 0,5 ст. л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

мед – 90 г;

зелена цибуля – 1 пучок.

Спосіб приготування:

Курячі грудки миємо, на поверхні робимо хрестові глибокі надрізи, які посипаємо сіллю і чорним меленим перцем до смаку. У сковороді розтоплюємо вершкове масло. Часник миємо і дрібно шаткуємо. Кожну грудку обвалюємо в борошні, викладаємо в сковороду з вершковим маслом, смажимо на середньому вогні. Під час приготування перевертаємо кілька разів. Між курячими грудками викладаємо нарізаний часник, трохи обсмажуємо його. У сковороду додаємо мед, соєвий соус та яблучний оцет. Суміш доводимо до кипіння, ще 2-3 хвилини варимо до загусання. В кінці приготування посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Подаємо курячу грудку з смачним картопляним пюре. Смачного!