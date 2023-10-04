Цю грибну намазку із секретом гості ніколи не забудуть

Один інгредієнт додасть страві пікантності

Дружні посиденьки, ділова зустріч або сімейна вечеря — жодна з цих подій не відбувається без найрізноманітніших намазок. Прості у приготуванні, вони зручні й на випадок несподіваних гостей, і у разі сильного голоду.

Сьогодні ми разом із Shuba пропонуємо приготувати пікантний грибний паштет. У чому його пікантність? При приготуванні цієї страви ми додамо трішечки хрону. Безумовно, для ніжнішого смаку ви можете зменшити заявлену кількість або не додавати її взагалі. Проте саме цей інгредієнт додасть паштету яскравості. Такий паштет може подаватися як окрема страва, і як намазка на бутерброди, або можна заповнити ним тарталетки.

Як приготувати грибний паштет з хріном

Інгредієнти на 4 порції:

печериці — 250 г;

оливкова олія — 30 мл;

часник, зубчики – 1 шт.;

зелень — 20 г;

сир м’який — 60 г;

хрін білий, маринований — 30 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гриби та зелень помийте, обсушіть та подрібніть. Очищений часник пропустіть через прес. Розігрійте олію в сковороді. Відправте в сковороду гриби із часником, обсмажте протягом 5 хвилин. Охолоджені гриби змішайте з сиром, зеленню та хріном. Посоліть, подрібніть блендером. Паштет відправте на пару годин у холодильник для охолодження та подавайте до столу.

Здивувати сім’ю та гостей можна також паштетом із оселедця з яблуками за рецептом "Телеграфа". Ця страва сподобається і дорослим, і дітям.