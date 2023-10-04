Риба по-французьки: як з дешевого минтаю приготувати ресторанну страву

Цю рибку полюблять абсолютно всі

Якщо ви дуже любите м’ясо по-французьки, то цей рецепт ви точно оціните. Але сьогодні ми приготуємо не м’ясо, а рибу.

Рибка під шубкою за рецептом "Господиньки" вийде не просто смачною, а неперевершеною. Сім’я та друзі запитають, де ви замовляли цю страву. Вони ніколи не подумають, що ви приготували рибку самі. Також приємно, що таку неперевершену страву можна приготувати з бюджетних продуктів. Спробуємо?

Як приготувати рибу по-французьки

Інгредієнти:

800 г філе минтаю;

1 ст. л. бальзамічний соус;

1 ст. л. гірчиці;

2 ст. л. сметани;

2 моркви;

2 цибулини;

50 г твердого сиру;

сіль, перець на свій смак.

Спосіб приготування:

Минтай обробляємо від кісток. Готове філе нарізаємо порційними шматочками. Форму для запікання змащуємо олією, відправляємо туди рибу. Солимо і перчимо її на свій смак. В окремій мисці змішуємо гірчицю та бальзамічний соус, перемішуємо. Отриманим маринадом змащуємо рибу та залишаємо на 15 хвилин. У цей час очищену моркву натираємо на тертці, нарізаємо цибулю довільними шматочками. Смажимо на сковороді до м’якості, солимо і перчимо до смаку. Готові овочі перекладаємо на рибу, зверху змащуємо сметаною та присипаємо тертим сиром. Страву відправляємо в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів.

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