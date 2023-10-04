Риба по-французьки: як з дешевого минтаю приготувати ресторанну страву
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Цю рибку полюблять абсолютно всі
Якщо ви дуже любите м’ясо по-французьки, то цей рецепт ви точно оціните. Але сьогодні ми приготуємо не м’ясо, а рибу.
Рибка під шубкою за рецептом "Господиньки" вийде не просто смачною, а неперевершеною. Сім’я та друзі запитають, де ви замовляли цю страву. Вони ніколи не подумають, що ви приготували рибку самі. Також приємно, що таку неперевершену страву можна приготувати з бюджетних продуктів. Спробуємо?
Як приготувати рибу по-французьки
Інгредієнти:
- 800 г філе минтаю;
- 1 ст. л. бальзамічний соус;
- 1 ст. л. гірчиці;
- 2 ст. л. сметани;
- 2 моркви;
- 2 цибулини;
- 50 г твердого сиру;
- сіль, перець на свій смак.
Спосіб приготування:
- Минтай обробляємо від кісток. Готове філе нарізаємо порційними шматочками.
- Форму для запікання змащуємо олією, відправляємо туди рибу. Солимо і перчимо її на свій смак.
- В окремій мисці змішуємо гірчицю та бальзамічний соус, перемішуємо. Отриманим маринадом змащуємо рибу та залишаємо на 15 хвилин.
- У цей час очищену моркву натираємо на тертці, нарізаємо цибулю довільними шматочками. Смажимо на сковороді до м’якості, солимо і перчимо до смаку.
- Готові овочі перекладаємо на рибу, зверху змащуємо сметаною та присипаємо тертим сиром.
- Страву відправляємо в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів.
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