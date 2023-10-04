Їх не спробуєте навіть у ресторані: усіх здивують деруни із сиром
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Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі.
Сьогодні ми урізноманітнимо наше меню і разом з Foodoboz приготуємо незвичайні деруни з сиром. Вийдуть вони настільки ніжними та рум’яними, що навряд чи хтось відмовиться ще від одного.
Як приготувати деруни з сиром
Інгредієнти:
- картопля — 2 кг;
- сир — 400 г;
- цибуля — 2-3 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- пшеничне борошно — 3-4 ст. л.;
- бекон — 200-300 г;
- сіль, перець чорний мелений, соняшникова олія, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Картоплю та одну цибулину миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо блендером. Зелень дрібно нарізаємо.
- В окремій мисці розбиваємо яйця, додаємо перець чорний мелений, сіль, ретельно перемішуємо. Потім вливаємо суміш у сир, перемішуємо.
- Отриману сирну суміш відправляємо в картоплю. Туди ж додаємо зелень та борошно, все добре перемішуємо.
- На сковорідку з розігрітою олією ложкою викладаємо деруни. Обсмажуємо їх до золотистого кольору з обох боків і викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
- Для приготування засмажки дрібно нарізаємо бекон і обсмажуємо на сухій сковороді до золотистого кольору. Готовий бекон викладаємо на паперову серветку.
- На цій же сковороді обсмажуємо до готовності подрібнену цибулю.
- У тарілку викладаємо частину дерунів, додаємо трохи засмажки, зверху знову кладемо деруни та присипаємо засмажкою. Перед подачею розігріваємо страву в духовці протягом 10 хвилин.
Подаємо деруни з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!