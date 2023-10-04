Їх не спробуєте навіть у ресторані: усіх здивують деруни із сиром

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Золотисті деруни зі сметаною – окремий вид насолоди. Це одна з найулюбленіших серед українців страв із картоплі.

Сьогодні ми урізноманітнимо наше меню і разом з Foodoboz приготуємо незвичайні деруни з сиром. Вийдуть вони настільки ніжними та рум’яними, що навряд чи хтось відмовиться ще від одного.

Як приготувати деруни з сиром

Інгредієнти:

картопля — 2 кг;

сир — 400 г;

цибуля — 2-3 шт.;

яйця — 3 шт.;

пшеничне борошно — 3-4 ст. л.;

бекон — 200-300 г;

сіль, перець чорний мелений, соняшникова олія, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю та одну цибулину миємо, чистимо і натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо блендером. Зелень дрібно нарізаємо. В окремій мисці розбиваємо яйця, додаємо перець чорний мелений, сіль, ретельно перемішуємо. Потім вливаємо суміш у сир, перемішуємо. Отриману сирну суміш відправляємо в картоплю. Туди ж додаємо зелень та борошно, все добре перемішуємо. На сковорідку з розігрітою олією ложкою викладаємо деруни. Обсмажуємо їх до золотистого кольору з обох боків і викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію. Для приготування засмажки дрібно нарізаємо бекон і обсмажуємо на сухій сковороді до золотистого кольору. Готовий бекон викладаємо на паперову серветку. На цій же сковороді обсмажуємо до готовності подрібнену цибулю. У тарілку викладаємо частину дерунів, додаємо трохи засмажки, зверху знову кладемо деруни та присипаємо засмажкою. Перед подачею розігріваємо страву в духовці протягом 10 хвилин.

Подаємо деруни з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь, смачного!