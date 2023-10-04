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Приготувати простіше, ніж замовити піцу: цю запіканку проситимуть щодня (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця страва підкорить серце кожного
Ця страва підкорить серце кожного. Фото cookbook.in.ua

Змішали, запікали — і смакота на столі

Вірменський лаваш — ідеальний продукт для приготування смачних страв. Він рятує у разі, якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу готувати. Це чудова альтернатива хліба, з лаваша можна приготувати смачну піцу, незвичайні пироги та запіканки.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну запіканку з лаваша за рецептом inna_kalancha. Чому незвичайну? Бо серед інгредієнтів і кисломолочний сир, і твердий сир. Готувати смакоту нескладно — просто все перемішати, відправити в духовку і насолоджуватися приголомшливим результатом. Перевіримо?

Як приготувати запіканку з лаваша

Інгредієнти:

  • сир – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • молоко – 150 мл;
  • твердий сир – 100 г;
  • лаваш — 150 г;
  • сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. До кисломолочного сиру додайте яйця, сіль, влийте молоко. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
  2. Твердий сир натріть на великій тертці, лаваш можна нарізати ножицями. Все додайте до сирної маси, добре перемішайте і викладіть у форму для запікання.
  3. Запіканку готуйте в розігрітій духовці за 180 градусів до рум’яної скоринки близько 40 хвилин.

Вірменський лаваш приготуйте за рецептом "Телеграфа". Це смачна альтернатива магазинному.

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