Приготувати простіше, ніж замовити піцу: цю запіканку проситимуть щодня (відео)

Змішали, запікали — і смакота на столі

Вірменський лаваш — ідеальний продукт для приготування смачних страв. Він рятує у разі, якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу готувати. Це чудова альтернатива хліба, з лаваша можна приготувати смачну піцу, незвичайні пироги та запіканки.

Сьогодні ми приготуємо незвичайну запіканку з лаваша за рецептом inna_kalancha. Чому незвичайну? Бо серед інгредієнтів і кисломолочний сир, і твердий сир. Готувати смакоту нескладно — просто все перемішати, відправити в духовку і насолоджуватися приголомшливим результатом. Перевіримо?

Як приготувати запіканку з лаваша

Інгредієнти:

сир – 300 г;

яйця – 3 шт.;

молоко – 150 мл;

твердий сир – 100 г;

лаваш — 150 г;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

До кисломолочного сиру додайте яйця, сіль, влийте молоко. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Твердий сир натріть на великій тертці, лаваш можна нарізати ножицями. Все додайте до сирної маси, добре перемішайте і викладіть у форму для запікання. Запіканку готуйте в розігрітій духовці за 180 градусів до рум’яної скоринки близько 40 хвилин.

Вірменський лаваш приготуйте за рецептом "Телеграфа". Це смачна альтернатива магазинному.