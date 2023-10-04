Приготувати простіше, ніж замовити піцу: цю запіканку проситимуть щодня (відео)
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Змішали, запікали — і смакота на столі
Вірменський лаваш — ідеальний продукт для приготування смачних страв. Він рятує у разі, якщо хочеться чогось смачненького, але немає часу готувати. Це чудова альтернатива хліба, з лаваша можна приготувати смачну піцу, незвичайні пироги та запіканки.
Сьогодні ми приготуємо незвичайну запіканку з лаваша за рецептом inna_kalancha. Чому незвичайну? Бо серед інгредієнтів і кисломолочний сир, і твердий сир. Готувати смакоту нескладно — просто все перемішати, відправити в духовку і насолоджуватися приголомшливим результатом. Перевіримо?
Як приготувати запіканку з лаваша
Інгредієнти:
- сир – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- молоко – 150 мл;
- твердий сир – 100 г;
- лаваш — 150 г;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- До кисломолочного сиру додайте яйця, сіль, влийте молоко. Усі інгредієнти ретельно перемішайте.
- Твердий сир натріть на великій тертці, лаваш можна нарізати ножицями. Все додайте до сирної маси, добре перемішайте і викладіть у форму для запікання.
- Запіканку готуйте в розігрітій духовці за 180 градусів до рум’яної скоринки близько 40 хвилин.
Вірменський лаваш приготуйте за рецептом "Телеграфа". Це смачна альтернатива магазинному.