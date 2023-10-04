Смачніше, ніж у МакДональдз: найпростіший рецепт картоплі по-селянськи

Максимально проста, але смачна страва

Картопля по-селянськи – популярна у всьому світі страва. Його обожнюють за рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за ніжний смак усередині. Готується просто, овоч можна знайти в будь-якому магазині, а страву можна подавати як самостійну страву або як гарнір.

Спробуйте приготувати картоплю по-селянськи за рецептом Shuba — і ви забудете навіть про МакДональдз. У це складно повірити, але вам знадобиться тільки картопля та спеції. Ця рум’яна скоринка нікого не залишить байдужим.

Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 1 кг;

оливкова олія — 4 ч. л.;

суміш спецій універсальна, часник сушений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігріваємо духовку на 200 °C. Деко застилаємо фольгою. Картоплю миємо та чистимо. Кожну розрізаємо на 4 частини. Змішуємо сіль, сушений часник і спеції з оливковою олією. Оливкову олію та спеції додаємо до картоплі, добре струшуємо і стежимо, щоб все рівномірно розподілилися. Картоплю викладаємо на лист і ставимо в духовку на 40-50 хвилин. Готовність картоплі можна визначити за рум’яною скоринкою.

Подавайте картоплю з домашньою сметаною або будь-яким іншим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!