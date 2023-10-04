Рус

Смачніше, ніж у МакДональдз: найпростіший рецепт картоплі по-селянськи

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таку картоплю полюблять навіть діти
Таку картоплю полюблять навіть діти. Фото shuba.life

Максимально проста, але смачна страва

Картопля по-селянськи – популярна у всьому світі страва. Його обожнюють за рум’яну золотисту скоринку, що покриває кожну скибочку, і за ніжний смак усередині. Готується просто, овоч можна знайти в будь-якому магазині, а страву можна подавати як самостійну страву або як гарнір.

Спробуйте приготувати картоплю по-селянськи за рецептом Shuba — і ви забудете навіть про МакДональдз. У це складно повірити, але вам знадобиться тільки картопля та спеції. Ця рум’яна скоринка нікого не залишить байдужим.

Як приготувати картоплю по-селянськи у духовці

Інгредієнти на 4 порції:

  • картопля — 1 кг;
  • оливкова олія — 4 ч. л.;
  • суміш спецій універсальна, часник сушений, сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо духовку на 200 °C. Деко застилаємо фольгою.
  2. Картоплю миємо та чистимо. Кожну розрізаємо на 4 частини.
  3. Змішуємо сіль, сушений часник і спеції з оливковою олією.
  4. Оливкову олію та спеції додаємо до картоплі, добре струшуємо і стежимо, щоб все рівномірно розподілилися.
  5. Картоплю викладаємо на лист і ставимо в духовку на 40-50 хвилин. Готовність картоплі можна визначити за рум’яною скоринкою.

Подавайте картоплю з домашньою сметаною або будь-яким іншим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома