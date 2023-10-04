Рус

Яйце, яблуко і трохи пластівців: такого вівсяного печива ви ще не куштували

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Півгодини — і смакота на столі
Півгодини — і смакота на столі. Фото odnaminyta.com

Легко, просто та неймовірно смачно

Осінь, зима, весна чи літо – смачної випічки хочеться за будь-якої погоди. Звичайно, можна купити щось солодке, але приготувати самостійно — теж чудова ідея, адже зробити це не так уже й складно. Ми вже готували класичне вівсяне печиво, спробуємо приготувати його з яблуками.

Рецептом хрумкого та ніжного печива ділиться polli_cooking. З його приготуванням ви справитеся всього за півгодини, а результат вас приголомшить!

Як приготувати вівсяне печиво з яблуками.

Інгредієнти:

  • вершкове масло – 60 г;
  • сіль;
  • цукор – 70 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • вівсяні пластівці – 120 г;
  • борошно — 60 г;
  • розпушувач – 0,5 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • яблука – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. До м’якого вершкового масла додаємо сіль і цукор, перетираємо все лопаткою до однорідної маси. Туди ж відправляємо яйце, все перемішуємо.
  2. В отриману масу додаємо вівсяні пластівці, борошно, розпушувач і корицю, перемішуємо все до однорідного стану.
  3. Яблуко ріжемо на дрібні шматочки, додаємо в тісто, знову все перемішуємо.
  4. З отриманого тіста вологими руками формуємо печиво, викладаємо на пергамент.
  5. Відправляємо у розігріту до 180 градусів на 20-30 хвилин.

Рекомендуємо також приготувати найніжніше печиво до чаю за рецептом "Телеграфа". Це найкращий десерт до чаю!

Теги:
#Рецепт #Яблука #Готуємо вдома #Вівсяне печиво