Яйце, яблуко і трохи пластівців: такого вівсяного печива ви ще не куштували

Легко, просто та неймовірно смачно

Осінь, зима, весна чи літо – смачної випічки хочеться за будь-якої погоди. Звичайно, можна купити щось солодке, але приготувати самостійно — теж чудова ідея, адже зробити це не так уже й складно. Ми вже готували класичне вівсяне печиво, спробуємо приготувати його з яблуками.

Рецептом хрумкого та ніжного печива ділиться polli_cooking. З його приготуванням ви справитеся всього за півгодини, а результат вас приголомшить!

Як приготувати вівсяне печиво з яблуками.

Інгредієнти:

вершкове масло – 60 г;

сіль;

цукор – 70 г;

яйця – 1 шт.;

вівсяні пластівці – 120 г;

борошно — 60 г;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

яблука – 1 шт.

Спосіб приготування:

До м’якого вершкового масла додаємо сіль і цукор, перетираємо все лопаткою до однорідної маси. Туди ж відправляємо яйце, все перемішуємо. В отриману масу додаємо вівсяні пластівці, борошно, розпушувач і корицю, перемішуємо все до однорідного стану. Яблуко ріжемо на дрібні шматочки, додаємо в тісто, знову все перемішуємо. З отриманого тіста вологими руками формуємо печиво, викладаємо на пергамент. Відправляємо у розігріту до 180 градусів на 20-30 хвилин.

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