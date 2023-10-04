Яйце, яблуко і трохи пластівців: такого вівсяного печива ви ще не куштували
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Легко, просто та неймовірно смачно
Осінь, зима, весна чи літо – смачної випічки хочеться за будь-якої погоди. Звичайно, можна купити щось солодке, але приготувати самостійно — теж чудова ідея, адже зробити це не так уже й складно. Ми вже готували класичне вівсяне печиво, спробуємо приготувати його з яблуками.
Рецептом хрумкого та ніжного печива ділиться polli_cooking. З його приготуванням ви справитеся всього за півгодини, а результат вас приголомшить!
Як приготувати вівсяне печиво з яблуками.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 60 г;
- сіль;
- цукор – 70 г;
- яйця – 1 шт.;
- вівсяні пластівці – 120 г;
- борошно — 60 г;
- розпушувач – 0,5 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- яблука – 1 шт.
Спосіб приготування:
- До м’якого вершкового масла додаємо сіль і цукор, перетираємо все лопаткою до однорідної маси. Туди ж відправляємо яйце, все перемішуємо.
- В отриману масу додаємо вівсяні пластівці, борошно, розпушувач і корицю, перемішуємо все до однорідного стану.
- Яблуко ріжемо на дрібні шматочки, додаємо в тісто, знову все перемішуємо.
- З отриманого тіста вологими руками формуємо печиво, викладаємо на пергамент.
- Відправляємо у розігріту до 180 градусів на 20-30 хвилин.
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