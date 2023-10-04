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Такі в магазині не купити: смачні рогалики з повидлом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачні рогалики до святкового столу або на кожен день
Смачні рогалики до святкового столу або на кожен день. Фото tuca.com.ua

Домашню випічку можна дуже швидко приготувати з простих інгредієнтів

Багато у кого смак рогаликів асоціюється з дитинством – ймовірно, мама чи бабуся пекли ці смаколики і ви ласували ними з чаєм або молоком. Магазинна випічка і близько не схожа на ту хрустку й ароматну з далекого минулого.

Тож якщо у вас є повидло та бажання поностальгувати, рекомендуємо приготувати солодкі рогалики з натуральних продуктів. А рецепт нам пропонує smachno.in.ua.

Як приготувати рогалики з повидлом

Інгредієнти:

  • маргарин — 200 г
  • сметана — 200 г (20% жирності)
  • цукор — 2-3 ст. л.
  • борошно — 350 г
  • сода — 1/2 ч. л.
  • повидло — 150 г
  • пудра цукрова

Спосіб приготування:

  1. Маргарин розтопити на водяній бані.
  2. Вилити його у миску, додати сметану і цукор, все добре змішати.
  3. Борошно просіяти, вимішати з содою і додати в посудину. Замісити некруте тісто. Тісто загорнути в поліетиленовий пакет і покласти в холодильник на 1 год.
  4. Охолоджене тісто розділити на 6 рівних частин.
  5. З кожної частини розкатати круг товщиною приблизно 3 мм, розрізати його на рівні трикутники.
  6. На зовнішній край кожного трикутника викласти повидло та загорнути до середини.
  7. Деко застелити пергаментом, трішки змастити олією та викласти рогалики.
  8. Випікати у розігрітій до 180°С духовці близько 30 хвилин.

Якщо ви любите домашню ароматну випічку рекомендуємо також приготувати рогалики на молоці за рецептом "Телеграфа". Ця проста випічка з елементарних продуктів виходить дуже ароматною.

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#Готуємо вдома #Рогалики #Рецепти #Випічка