Такі в магазині не купити: смачні рогалики з повидлом

Домашню випічку можна дуже швидко приготувати з простих інгредієнтів

Багато у кого смак рогаликів асоціюється з дитинством – ймовірно, мама чи бабуся пекли ці смаколики і ви ласували ними з чаєм або молоком. Магазинна випічка і близько не схожа на ту хрустку й ароматну з далекого минулого.

Тож якщо у вас є повидло та бажання поностальгувати, рекомендуємо приготувати солодкі рогалики з натуральних продуктів. А рецепт нам пропонує smachno.in.ua.

Як приготувати рогалики з повидлом

Інгредієнти:

маргарин — 200 г

сметана — 200 г (20% жирності)

цукор — 2-3 ст. л.

борошно — 350 г

сода — 1/2 ч. л.

повидло — 150 г

пудра цукрова

Спосіб приготування:

Маргарин розтопити на водяній бані. Вилити його у миску, додати сметану і цукор, все добре змішати. Борошно просіяти, вимішати з содою і додати в посудину. Замісити некруте тісто. Тісто загорнути в поліетиленовий пакет і покласти в холодильник на 1 год. Охолоджене тісто розділити на 6 рівних частин. З кожної частини розкатати круг товщиною приблизно 3 мм, розрізати його на рівні трикутники. На зовнішній край кожного трикутника викласти повидло та загорнути до середини. Деко застелити пергаментом, трішки змастити олією та викласти рогалики. Випікати у розігрітій до 180°С духовці близько 30 хвилин.

Якщо ви любите домашню ароматну випічку рекомендуємо також приготувати рогалики на молоці за рецептом "Телеграфа". Ця проста випічка з елементарних продуктів виходить дуже ароматною.