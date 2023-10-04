Такі в магазині не купити: смачні рогалики з повидлом
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Домашню випічку можна дуже швидко приготувати з простих інгредієнтів
Багато у кого смак рогаликів асоціюється з дитинством – ймовірно, мама чи бабуся пекли ці смаколики і ви ласували ними з чаєм або молоком. Магазинна випічка і близько не схожа на ту хрустку й ароматну з далекого минулого.
Тож якщо у вас є повидло та бажання поностальгувати, рекомендуємо приготувати солодкі рогалики з натуральних продуктів. А рецепт нам пропонує smachno.in.ua.
Як приготувати рогалики з повидлом
Інгредієнти:
- маргарин — 200 г
- сметана — 200 г (20% жирності)
- цукор — 2-3 ст. л.
- борошно — 350 г
- сода — 1/2 ч. л.
- повидло — 150 г
- пудра цукрова
Спосіб приготування:
- Маргарин розтопити на водяній бані.
- Вилити його у миску, додати сметану і цукор, все добре змішати.
- Борошно просіяти, вимішати з содою і додати в посудину. Замісити некруте тісто. Тісто загорнути в поліетиленовий пакет і покласти в холодильник на 1 год.
- Охолоджене тісто розділити на 6 рівних частин.
- З кожної частини розкатати круг товщиною приблизно 3 мм, розрізати його на рівні трикутники.
- На зовнішній край кожного трикутника викласти повидло та загорнути до середини.
- Деко застелити пергаментом, трішки змастити олією та викласти рогалики.
- Випікати у розігрітій до 180°С духовці близько 30 хвилин.
Якщо ви любите домашню ароматну випічку рекомендуємо також приготувати рогалики на молоці за рецептом "Телеграфа". Ця проста випічка з елементарних продуктів виходить дуже ароматною.