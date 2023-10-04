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"Розлетяться" за пару хвилин: домашні ліниві біляші з фаршем

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Такі ліниві біляші сподобаються усім
Такі ліниві біляші сподобаються усім. Фото jisty.com.ua

Смачний та ситний сніданок легко приготувати на сковороді за лічені хвилини

Якщо хочеться чогось смачненького і не дуже корисного, а бігти до найближчого закладу швидкоїжі далеко, рекомендуємо приготувати смачні ліниві біляші вдома. Так, ви не лише зекономите гроші, але й ваш шлунок скаже вам "спасибі", адже така випічка є ситною та не такою шкідливою, як вулична їжа.

Для цієї страви знадобиться невелика кількість інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Рецептом поділилися на порталі "Їсти".

Як приготувати ліниві біляші з м'ясом

Інгредієнти:

Тісто:

  • 1 яйце
  • 400 мл кефіру чи кислого молока
  • 1 ч.л. цукру
  • 2,5-3 склянки борошна
  • 0,5 ч.л. соди
  • 0,5 ч.л. солі

Начинка:

  • 300 г м’ясного фаршу
  • 1 невелика цибулина
  • 2 зубки часнику
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець за смаком
  • 1 ст. л. подрібненої зелені (зелена цибуля, кріп)
  • соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. У борошно всипати цукор, сіль, соду, вбити яйце, влити кефір і ретельно вимішати. Тісто має бути, як густа сметана. Тому, якщо зарідке, досипте ще борошна.
  2. У фарш потерти дрібно цибулину, посолити, поперчити і вимішати.
  3. Фарш викласти у тісто, всипати зелень і все вимішати.
  4. На сковороду налити кілька ложок олії і, коли вона розігріється, ложкою викладати тісто. Смажити, як оладки: з обох боків.

А якщо ви любите інколи їсти вуличну їжу рекомендуємо приготувати корн-доги за рецептом "Телеграфа". Це сосиска, яка покривається товстим шаром тіста з кукурудзяного борошна і смажиться в гарячій олії.

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#Сніданок #Готуємо вдома #Біляші з м'ясом