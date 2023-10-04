"Розлетяться" за пару хвилин: домашні ліниві біляші з фаршем

Смачний та ситний сніданок легко приготувати на сковороді за лічені хвилини

Якщо хочеться чогось смачненького і не дуже корисного, а бігти до найближчого закладу швидкоїжі далеко, рекомендуємо приготувати смачні ліниві біляші вдома. Так, ви не лише зекономите гроші, але й ваш шлунок скаже вам "спасибі", адже така випічка є ситною та не такою шкідливою, як вулична їжа.

Для цієї страви знадобиться невелика кількість інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Рецептом поділилися на порталі "Їсти".

Як приготувати ліниві біляші з м'ясом

Інгредієнти:

Тісто:

1 яйце

400 мл кефіру чи кислого молока

1 ч.л. цукру

2,5-3 склянки борошна

0,5 ч.л. соди

0,5 ч.л. солі

Начинка:

300 г м’ясного фаршу

1 невелика цибулина

2 зубки часнику

сіль за смаком

чорний мелений перець за смаком

1 ст. л. подрібненої зелені (зелена цибуля, кріп)

соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

У борошно всипати цукор, сіль, соду, вбити яйце, влити кефір і ретельно вимішати. Тісто має бути, як густа сметана. Тому, якщо зарідке, досипте ще борошна. У фарш потерти дрібно цибулину, посолити, поперчити і вимішати. Фарш викласти у тісто, всипати зелень і все вимішати. На сковороду налити кілька ложок олії і, коли вона розігріється, ложкою викладати тісто. Смажити, як оладки: з обох боків.

А якщо ви любите інколи їсти вуличну їжу рекомендуємо приготувати корн-доги за рецептом "Телеграфа". Це сосиска, яка покривається товстим шаром тіста з кукурудзяного борошна і смажиться в гарячій олії.