"Розлетяться" за пару хвилин: домашні ліниві біляші з фаршем
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Смачний та ситний сніданок легко приготувати на сковороді за лічені хвилини
Якщо хочеться чогось смачненького і не дуже корисного, а бігти до найближчого закладу швидкоїжі далеко, рекомендуємо приготувати смачні ліниві біляші вдома. Так, ви не лише зекономите гроші, але й ваш шлунок скаже вам "спасибі", адже така випічка є ситною та не такою шкідливою, як вулична їжа.
Для цієї страви знадобиться невелика кількість інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Рецептом поділилися на порталі "Їсти".
Як приготувати ліниві біляші з м'ясом
Інгредієнти:
Тісто:
- 1 яйце
- 400 мл кефіру чи кислого молока
- 1 ч.л. цукру
- 2,5-3 склянки борошна
- 0,5 ч.л. соди
- 0,5 ч.л. солі
Начинка:
- 300 г м’ясного фаршу
- 1 невелика цибулина
- 2 зубки часнику
- сіль за смаком
- чорний мелений перець за смаком
- 1 ст. л. подрібненої зелені (зелена цибуля, кріп)
- соняшникова олія для смаження
Спосіб приготування:
- У борошно всипати цукор, сіль, соду, вбити яйце, влити кефір і ретельно вимішати. Тісто має бути, як густа сметана. Тому, якщо зарідке, досипте ще борошна.
- У фарш потерти дрібно цибулину, посолити, поперчити і вимішати.
- Фарш викласти у тісто, всипати зелень і все вимішати.
- На сковороду налити кілька ложок олії і, коли вона розігріється, ложкою викладати тісто. Смажити, як оладки: з обох боків.
А якщо ви любите інколи їсти вуличну їжу рекомендуємо приготувати корн-доги за рецептом "Телеграфа". Це сосиска, яка покривається товстим шаром тіста з кукурудзяного борошна і смажиться в гарячій олії.