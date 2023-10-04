Ваші гості благатимуть поділитися рецептом: домашній сидр з яблук

Класичний рецепт яблучного сидру в домашніх умовах досить простий, і для першого разу рекомендується спробувати саме його

Під час сезону яблук можна приготувати не лише ароматну випічку із цими фруктами, але й напій, отриманий в результаті бродіння яблук – сидр. Він має давню історію, а перші згадки про його вживання зустрічаються в записах літописців задовго до нашої ери.

Деякі джерела стверджують, що батьківщиною сидру є Німеччина, Франція та Іспанія, але правдивої інформації щодо цього немає. Пропонуємо вам приготувати цей прохолодний слабоалкогольний напій самостійно за рецептом "gurman".

Як приготувати яблучний сидр

Інгредієнти:

1 кг ароматних яблук;

50 г родзинок;

300 г цукру;

200 мл води.

Спосіб приготування

Яблука промити, вирізати серцевину, обрізати пошкоджені або гнилі ділянки. Дрібно порізати та скласти у трилітрову банку шарами, пересипаючи цукром. Зверху викласти родзинки – саме вони спровокують бродіння. Залити водою. На банку одягнути гумову рукавичку, попередньо зробивши прокол в одному місці для виходу газів. Залишити на 10 діб. Бульбашки у банці свідчитимуть про процес бродіння, а коли їх не стане – це означатиме, що процес закінчено і напій можна фільтрувати. Сидр перелити в окрему ємність за допомогою ситечка та марлі. Зберігати у темному прохолодному місці.

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