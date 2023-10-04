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Ваші гості благатимуть поділитися рецептом: домашній сидр з яблук

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Смачний напій, який можна приготувати вдома
Смачний напій, який можна приготувати вдома. Фото http://gurman.co.ua

Класичний рецепт яблучного сидру в домашніх умовах досить простий, і для першого разу рекомендується спробувати саме його

Під час сезону яблук можна приготувати не лише ароматну випічку із цими фруктами, але й напій, отриманий в результаті бродіння яблук – сидр. Він має давню історію, а перші згадки про його вживання зустрічаються в записах літописців задовго до нашої ери.

Деякі джерела стверджують, що батьківщиною сидру є Німеччина, Франція та Іспанія, але правдивої інформації щодо цього немає. Пропонуємо вам приготувати цей прохолодний слабоалкогольний напій самостійно за рецептом "gurman".

Як приготувати яблучний сидр

Інгредієнти:

  • 1 кг ароматних яблук;
  • 50 г родзинок;
  • 300 г цукру;
  • 200 мл води.

Спосіб приготування

  1. Яблука промити, вирізати серцевину, обрізати пошкоджені або гнилі ділянки.
  2. Дрібно порізати та скласти у трилітрову банку шарами, пересипаючи цукром.
  3. Зверху викласти родзинки – саме вони спровокують бродіння.
  4. Залити водою.
  5. На банку одягнути гумову рукавичку, попередньо зробивши прокол в одному місці для виходу газів.
  6. Залишити на 10 діб. Бульбашки у банці свідчитимуть про процес бродіння, а коли їх не стане – це означатиме, що процес закінчено і напій можна фільтрувати.
  7. Сидр перелити в окрему ємність за допомогою ситечка та марлі. Зберігати у темному прохолодному місці.

А якщо ви любите смакувати домашні слабоалкогольні або алкогольні напої, рекомендуємо приготувати вино з винограду за рецептом "Телеграфа". З цим впорається навіть новачок.

Теги:
#Напої #Сидр #Готуємо вдома