Смак, як в дитинстві: повітряні булочки з корицею

Ці булочки неодмінно завоюють прихильність усіх, хто їх спробує

Восени можна не лише спекти пиріг з гарбузом, але й приготувати іншу ароматну сезонну випічку, що створить особливу атмосферу. Булочки з корицею є у меню багатьох кав'ярень і кондитерських закладів по всьому світу.

Одним з ключових аспектів успішного приготування цих смаколиків вдома є використання найсвіжіших дріжджів, що забезпечать повітряність і смакові якості тіста. А рецептом булочок поділилися на порталі "say 7".

Як приготувати булочки з корицею

Інгредієнти:

500 мл молока;

10 г сухих дріжджів (або 30 г сирих);

1–1.3 кг борошна;

2 яйця;

150 г вершкового масла;

150 г цукру;

Для посипки:

100 г цукру;

2 ч. л. кориці.

Спосіб приготування:

Спершу потрібно приготувати опару. Для цього підігрійте молоко, щоб воно було теплим, але не гарячим. Додайте 2 ч.л. цукру, перемішайте. Додайте дріжджі та 500 г борошна, перемішайте, накрийте рушником та залиште у теплому місці без протягів на 30 хв. Опара повинна збільшитися вдвічі. В опару, що підійшла, додайте цукор, перемішайте. Додайте розм'якшене масло, перемішайте, потім яйця і знову перемішайте. Додайте борошно, що залишилося (його може знадобитися більше або менше), та замісіть тісто. Воно не повинно бути крутим і не має прилипати до рук. Залиште тісто у теплому місці на 50-60 хв та дозвольте йому добре піднятися. Розділіть тісто на 3 частини та розкачайте кожну у прямокутник завтовшки близько 3-4 мм. Для посипки змішайте цукор та корицю. На кожну частину рівномірно насипте цукор з корицею, загорніть в рулет та защипніть краї. Наріжте рулет на шматочки шириною близько 3-4 см. У кожному шматочку зробити надріз, не доходячи до кінця та розгорніть. Форма має нагадувати сердечко. Деко трохи змастіть олією або застеліть пергаментом для випічки, викладіть на нього булочки та залиште на 20 хв. у теплому місці. Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

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