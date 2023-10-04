Смак, як в дитинстві: повітряні булочки з корицею
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Ці булочки неодмінно завоюють прихильність усіх, хто їх спробує
Восени можна не лише спекти пиріг з гарбузом, але й приготувати іншу ароматну сезонну випічку, що створить особливу атмосферу. Булочки з корицею є у меню багатьох кав'ярень і кондитерських закладів по всьому світу.
Одним з ключових аспектів успішного приготування цих смаколиків вдома є використання найсвіжіших дріжджів, що забезпечать повітряність і смакові якості тіста. А рецептом булочок поділилися на порталі "say 7".
Як приготувати булочки з корицею
Інгредієнти:
- 500 мл молока;
- 10 г сухих дріжджів (або 30 г сирих);
- 1–1.3 кг борошна;
- 2 яйця;
- 150 г вершкового масла;
- 150 г цукру;
Для посипки:
- 100 г цукру;
- 2 ч. л. кориці.
Спосіб приготування:
- Спершу потрібно приготувати опару. Для цього підігрійте молоко, щоб воно було теплим, але не гарячим. Додайте 2 ч.л. цукру, перемішайте. Додайте дріжджі та 500 г борошна, перемішайте, накрийте рушником та залиште у теплому місці без протягів на 30 хв. Опара повинна збільшитися вдвічі.
- В опару, що підійшла, додайте цукор, перемішайте.
- Додайте розм'якшене масло, перемішайте, потім яйця і знову перемішайте.
- Додайте борошно, що залишилося (його може знадобитися більше або менше), та замісіть тісто. Воно не повинно бути крутим і не має прилипати до рук.
- Залиште тісто у теплому місці на 50-60 хв та дозвольте йому добре піднятися.
- Розділіть тісто на 3 частини та розкачайте кожну у прямокутник завтовшки близько 3-4 мм.
- Для посипки змішайте цукор та корицю.
- На кожну частину рівномірно насипте цукор з корицею, загорніть в рулет та защипніть краї.
- Наріжте рулет на шматочки шириною близько 3-4 см.
- У кожному шматочку зробити надріз, не доходячи до кінця та розгорніть. Форма має нагадувати сердечко.
- Деко трохи змастіть олією або застеліть пергаментом для випічки, викладіть на нього булочки та залиште на 20 хв. у теплому місці.
- Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.
А якщо ви любите випічку, рекомендуємо також приготувати "кольорові" булочки за рецептом "Телеграфа". Вони виходять пухкі та ароматні.