Неймовірна хрумка закуска з кабачків: 20 хвилин — і готово
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Приготуйте, поки ще є кабачки
Ми розповідали, як смачно приготувати баклажани. Але, поки на ринках і в магазинах є сезонні кабачки, варто готувати і їх.
Разом із ProstoWay ділимось рецептом швидкої закуски. Фішка цієї страви — хрумкий кляр, який ідеально поєднується з кабачками. На все приготування знадобиться всього 20 хвилин.
Інгредієнти:
- Кабачки
- Сіль, перець
- 1 яйце
- 80 мл молока
- Кріп
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Для закуски найкраще підійдуть молоді овочі з м’якою шкіркою. В таких не буде жорсткого насіння.
- Кабачки нарізаємо на товстенькі кружальця. Ширина кожного повинна становити близько 1 см. Кабачки викладаємо в воду з сіллю на 15 хвилин.
- В цей час робимо кляр. Одне яйце змішуємо з молоком (80 мл). В суміш додаємо вимитий, висушений та подрібнений кріп, дрібку солі та трохи перцю.
- Кабачки дістаємо з води та просушуємо паперовими рушниками. Кожен шматочок спочатку занурюємо в кляр, а потім в борошно.
- Обсмажуємо кабачкові кружальця на олії, на добре розігрітій сковороді. Викладаємо на паперові рушники — щоб увібрався зайвий жир.
Кабачкові кружальця виходять дуже смачними. Якщо вдало їх просушити і перед, і після смаження, то скоринка буде по-справжньому хрумкою. Також ми розповідали, як приготувати кабачки по-сербськи.