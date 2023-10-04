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Неймовірна хрумка закуска з кабачків: 20 хвилин — і готово

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт страви максимально простий
Рецепт страви максимально простий. Фото yizhainfo.pp.ua

Приготуйте, поки ще є кабачки

Ми розповідали, як смачно приготувати баклажани. Але, поки на ринках і в магазинах є сезонні кабачки, варто готувати і їх.

Разом із ProstoWay ділимось рецептом швидкої закуски. Фішка цієї страви — хрумкий кляр, який ідеально поєднується з кабачками. На все приготування знадобиться всього 20 хвилин.

Інгредієнти:

  • Кабачки
  • Сіль, перець
  • 1 яйце
  • 80 мл молока
  • Кріп
  • Олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Для закуски найкраще підійдуть молоді овочі з м’якою шкіркою. В таких не буде жорсткого насіння.
  2. Кабачки нарізаємо на товстенькі кружальця. Ширина кожного повинна становити близько 1 см. Кабачки викладаємо в воду з сіллю на 15 хвилин.
  3. В цей час робимо кляр. Одне яйце змішуємо з молоком (80 мл). В суміш додаємо вимитий, висушений та подрібнений кріп, дрібку солі та трохи перцю.
  4. Кабачки дістаємо з води та просушуємо паперовими рушниками. Кожен шматочок спочатку занурюємо в кляр, а потім в борошно.
  5. Обсмажуємо кабачкові кружальця на олії, на добре розігрітій сковороді. Викладаємо на паперові рушники — щоб увібрався зайвий жир.

Кабачкові кружальця виходять дуже смачними. Якщо вдало їх просушити і перед, і після смаження, то скоринка буде по-справжньому хрумкою. Також ми розповідали, як приготувати кабачки по-сербськи.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Закуска #кляр