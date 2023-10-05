Буде вдвічі смачнішою навіть за червону рибу: за цим рецептом солять рибу досвідчені кулінари

Подвайте відразу всі інгредієнти!

Солона скумбрія в домашніх умовах – чудова закуска, яка на столі зникає першою. Ми звикли, що для засолювання скумбрії потрібно чекати, але рибкою за цим рецептом ви зможете ласувати вже на вечерю.

Швидким рецептом малосольної скумбрії ділиться Telegram-канал "Ідеї для сніданку та вечірі". Вам знадобиться простий набір продуктів, а результат вразить вас – ви отримаєте смачну скумбрію.

Як приготувати малосольну скумбрію

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

сіль — 200-250 г;

лимон – 1/2 шт. чи 1 шт.;

вода кип’ячена;

соняшникова олія, коріандр у зернах – на свій смак.

Спосіб приготування:

Рибу чистимо, миємо та нарізаємо на шматочки товщиною 1-1,5 см. Кожен шматок обвалюємо в солі, викладаємо рибу в миску. Накриваємо харчовою плівкою і відставляємо на півтори години просолитись. Через вказаний час промиваємо рибу від солі, додаємо сік лимона, заливаємо кип’яченою водою кімнатної температури та відставляємо ще на півгодини. Через 30 хвилин воду зливаємо, рибу промокаємо паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Рибу викладаємо в тарілку, прикрашаємо за бажанням, поливаємо олією і посипаємо коріандром у зернах.

З такою скумбрії можна приготувати незвичайний салат за рецептом "Телеграфа". Він буде доречним на будь-яке свято.