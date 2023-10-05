Простіше і швидше ви десерту не знайдете: рецепт найледачішого штруделю (відео)
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Раз-два – і десерт на столі
Ароматна, п’янка та смачна випічка радує смакові рецептори кожного. Якщо хочеться чогось солодкого, штрудель із яблуками — найкращий осінній вибір. Ця австро-угорська випічка з дуже тонкого листкового тіста стала популярною у багатьох країнах світу.
Однак якщо на приготування тесту у вас немає часу, чудовою альтернативою є лаваш. У нього просто потрібно загорнути солодку начинку та запекти. Такою ідеєю поділилася borzhemsky_healthy_food у Instagram. Проста у приготуванні випічка виходить дуже хрумкою та соковитою. Спробуємо?
Як приготувати лінивий яблучний штрудель з лаваша
Інгредієнти:
- 100 г лаваша
- 370 г очищених яблук;
- 3 р. кориці;
- 1 ст. меду;
- 1 яєчний жовток.
Спосіб приготування:
- Очищені яблука поріжте кубиками, змішайте з медом і корицею, посмажте їх у сковороді 5 хвилин.
- Отриману суміш викладіть на лист лаваша і заверніть у рулет.
- Збийте яєчний жовток і змастіть ним лаваш, посипте кунжутом або горіхами.
- Надішліть яблучний штрудель у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте до рум’яності — вам знадобиться близько 15 хвилин.
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