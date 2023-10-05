Простіше і швидше ви десерту не знайдете: рецепт найледачішого штруделю (відео)

Раз-два – і десерт на столі

Ароматна, п’янка та смачна випічка радує смакові рецептори кожного. Якщо хочеться чогось солодкого, штрудель із яблуками — найкращий осінній вибір. Ця австро-угорська випічка з дуже тонкого листкового тіста стала популярною у багатьох країнах світу.

Однак якщо на приготування тесту у вас немає часу, чудовою альтернативою є лаваш. У нього просто потрібно загорнути солодку начинку та запекти. Такою ідеєю поділилася borzhemsky_healthy_food у Instagram. Проста у приготуванні випічка виходить дуже хрумкою та соковитою. Спробуємо?

Як приготувати лінивий яблучний штрудель з лаваша

Інгредієнти:

100 г лаваша

370 г очищених яблук;

3 р. кориці;

1 ст. меду;

1 яєчний жовток.

Спосіб приготування:

Очищені яблука поріжте кубиками, змішайте з медом і корицею, посмажте їх у сковороді 5 хвилин. Отриману суміш викладіть на лист лаваша і заверніть у рулет. Збийте яєчний жовток і змастіть ним лаваш, посипте кунжутом або горіхами. Надішліть яблучний штрудель у розігріту до 180 градусів духовку і випікайте до рум’яності — вам знадобиться близько 15 хвилин.

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