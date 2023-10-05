Ні духовки, ні метушні з борошном: такий чізкейк ви приготуєте за 20 хвилин

У вас потечуть слинки тільки про думку про такий десерт

Ароматна випічка не тільки тішить смакові рецептори, а й дарує дому особливу атмосферу затишку. Випічка – не найпростіше, що можна готувати щодня. Якщо вам не хочеться довго стояти на кухні, цей рецепт саме для вас.

Для приготування вершкового торта-чизкейку за рецептом Ukr.Media вам знадобиться всього 20 хвилин — все інше за вас зробить холодильник. Ви порадуєте своїх близьких навіть без борошна, яєць та желатину. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати вершковий тортик-чізкейк без духовки.

Інгредієнти для форми 18 см

Для основи:

печиво на кшталт крекер (шоколадне) – 250 г;

вершкове масло — 120 г.

Для крему:

крем-сир (як Філадельфія) — 450 г;

цукрова пудра – 50 г (2,5 ст. л.);

білий шоколад – 280 г (3,5 плитки);

вершки жирні 33% — 400 г.

Для прикрас:

білий шоколад – 40-50 гр.

Спосіб приготування:

Печиво подрібніть у крихту і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Крихту утрамбуйте на дно форми. Відправте в холодильник, поки|доки| готуєте крем. Для приготування крему змішайте сир та цукрову пудру. Білий шоколад розтопіть, разом із крем-сиром збийте віночком. Окремо збийте холодні жирні вершки до стійкої піні, додайте в сирну масу. Викладіть поверх крихти з печива та вирівняйте верх. Прикрасьте торт подрібненим білим шоколадом і відправте в холодильник на стабілізацію на 8 годин (можна на ніч).

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