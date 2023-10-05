Ні духовки, ні метушні з борошном: такий чізкейк ви приготуєте за 20 хвилин
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У вас потечуть слинки тільки про думку про такий десерт
Ароматна випічка не тільки тішить смакові рецептори, а й дарує дому особливу атмосферу затишку. Випічка – не найпростіше, що можна готувати щодня. Якщо вам не хочеться довго стояти на кухні, цей рецепт саме для вас.
Для приготування вершкового торта-чизкейку за рецептом Ukr.Media вам знадобиться всього 20 хвилин — все інше за вас зробить холодильник. Ви порадуєте своїх близьких навіть без борошна, яєць та желатину. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати вершковий тортик-чізкейк без духовки.
Інгредієнти для форми 18 см
Для основи:
- печиво на кшталт крекер (шоколадне) – 250 г;
- вершкове масло — 120 г.
Для крему:
- крем-сир (як Філадельфія) — 450 г;
- цукрова пудра – 50 г (2,5 ст. л.);
- білий шоколад – 280 г (3,5 плитки);
- вершки жирні 33% — 400 г.
Для прикрас:
- білий шоколад – 40-50 гр.
Спосіб приготування:
- Печиво подрібніть у крихту і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Крихту утрамбуйте на дно форми. Відправте в холодильник, поки|доки| готуєте крем.
- Для приготування крему змішайте сир та цукрову пудру. Білий шоколад розтопіть, разом із крем-сиром збийте віночком.
- Окремо збийте холодні жирні вершки до стійкої піні, додайте в сирну масу. Викладіть поверх крихти з печива та вирівняйте верх.
- Прикрасьте торт подрібненим білим шоколадом і відправте в холодильник на стабілізацію на 8 годин (можна на ніч).
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