"Деруни" по-чеськи замінять вам усі інші закуски
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Побувайте у Чехії, не виходячи з дому
Чеська кухня багата і знаменита своїми м’ясними стравами та наваристими супами. Чехи також дуже люблять закуску, яка схожа на наші хрусткі деруни.
Називається така закуска брамбораки. Готується вона з натертої картоплі, борошна, яєць, часнику та солі. Чехи додають майоран, молоко та різні спеції. Подають її як окрему страву або з капустою та копченим м’ясом. Можна подавати їх із м’ясною начинкою або зі шкварками, але обов’язково гарячими. Ось таку незвичайну страву ми з Zakordon.24tv.ua та приготуємо.
Як приготувати традиційні чеські брамбораки
Інгредієнти:
- 80 грамів борошна;
- 1 яйце;
- 800 грамів картоплі;
- соняшникова олія – для смаження.
За бажання також можна додати 2 – 3 зубки часнику; копчене сало; молоко; майоран; сіль; чорний перець; сметану.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистьте, помийте, висушіть і натріть на дрібній тертці. Картопляну масу змішайте з борошном, яйцем та часником.
- В отримане тісто для брамбораків додайте перець, сіль та майоран.
- Розігрійте сковороду з соняшниковою олією. Ложкою викладайте тісто. Смажте "оладки" з двох сторін до золотистої хрусткої скоринки.
- Готові оладки викладе спочатку на кухонні серветки або рушники, щоб вони увібрали зайвий жир.
Подавайте брамбораки із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!