Ніжні та соковиті котлетки ви легко приготуєте вдома: просто замініть один інгредієнт (відео)
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І до свята, і для сімейного обіду чи вечері
Ситні, ароматні м’ясні котлети — одна з улюблених страв. Рецептів їх неймовірна безліч і кожен кулінар має свій перевірений рецепт.
Сьогодні ми також приготуємо смачні биточки, але замість фаршу використовуватимемо рибу. katarina_movchan стверджує, що така страва вийде фантастично соковитою. До речі, рибу можна взяти будь-яку – смак страви від цього не зміниться.
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- 1 кг філе морської риби;
- 100 г батона;
- велика цибулина (або дві середні);
- яйце;
- пучок кропу та петрушки;
- сіль, перець та спеції до свого смаку.
Спосіб приготування:
- У батона відріжте скоринку і замочіть хліб у холодній воді. Рибу та цибулю поріжте на шматки, разом із віджатим від води батоном перекрутіть їх на м’ясорубці.
- До фаршу додайте яйце, зелень, сіль, перець та спеції, все ретельно перемішайте.
- Щоб приготувати котлети в пароварці, закип’ятіть воду, кожен рівень змастіть олією і покладіть сформовані котлети. Готуйте протягом півгодини під закритою кришкою.
- Щоб приготувати котлети в духовці, розігрійте до 180 градусів. Сформуйте котлети, викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Запікайте 25 хвилин.
- Щоб приготувати котлети на сковороді, сформовані биточки обваляйте в панірувальних сухарях і посмажте на олії. Після того, як ви вперше перевернете котлети, готуйте їх ще протягом 5 хвилин під закритою кришкою.
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