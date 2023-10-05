Ніжні та соковиті котлетки ви легко приготуєте вдома: просто замініть один інгредієнт (відео)

І до свята, і для сімейного обіду чи вечері

Ситні, ароматні м’ясні котлети — одна з улюблених страв. Рецептів їх неймовірна безліч і кожен кулінар має свій перевірений рецепт.

Сьогодні ми також приготуємо смачні биточки, але замість фаршу використовуватимемо рибу. katarina_movchan стверджує, що така страва вийде фантастично соковитою. До речі, рибу можна взяти будь-яку – смак страви від цього не зміниться.

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

1 кг філе морської риби;

100 г батона;

велика цибулина (або дві середні);

яйце;

пучок кропу та петрушки;

сіль, перець та спеції до свого смаку.

Спосіб приготування:

У батона відріжте скоринку і замочіть хліб у холодній воді. Рибу та цибулю поріжте на шматки, разом із віджатим від води батоном перекрутіть їх на м’ясорубці. До фаршу додайте яйце, зелень, сіль, перець та спеції, все ретельно перемішайте. Щоб приготувати котлети в пароварці, закип’ятіть воду, кожен рівень змастіть олією і покладіть сформовані котлети. Готуйте протягом півгодини під закритою кришкою. Щоб приготувати котлети в духовці, розігрійте до 180 градусів. Сформуйте котлети, викладіть їх на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Запікайте 25 хвилин. Щоб приготувати котлети на сковороді, сформовані биточки обваляйте в панірувальних сухарях і посмажте на олії. Після того, як ви вперше перевернете котлети, готуйте їх ще протягом 5 хвилин під закритою кришкою.

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