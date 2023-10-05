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Зігріє восени краще за ковдру: цим супчиком люблять поласувати в Італії

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Старовинний рецепт смачного супу
Старовинний рецепт смачного супу. Фото shuba.life

Цю страву полюблять і дорослі, і діти

Італійська кухня — це не тільки ситні макарони та ситна піца. Сьогодні ми приготуємо першу страву по-італійськи.

Такий яєчний суп — важлива частина італійської кухні та улюблена страва селян ще з 15 століття. Готується на овочевому бульйоні за рецептом Shuba дуже швидко. Спробуємо?

Як приготувати італійський яєчний суп

Інгредієнти на 4 порції:

  • бульйон овочевий — 1 л;
  • морква — 1 шт.;
  • селера, стебло — 1 шт.;
  • цибуля порей — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • пармезан тертий – 80 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • лимон, цедра — 5 г;
  • петрушка, гілочка, сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Всі овочі помийте та подрібніть до свого смаку.
  2. Моркву, селеру та порей обсмажте в сотейнику до м’якості, додайте часник і через хвилину влийте бульйон (100 мл залиште). Доведіть до кипіння.
  3. В окремій мисці змішайте яйця зі 100 мл холодного бульйону. Туди відправте манку, перець, тертий сир і перемішайте.
  4. Помішуючи суп, повільно влийте в нього яєчно-сирну суміш. На мінімальному вогні готуйте 4-5 хвилин періодично помішуючи.
  5. У суп додайте цедру лимона, розлийте по тарілках і додайте зелень, оливкову олію.

Подавайте яєчний суп із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.

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#Італія #Рецепт #Суп #Готуємо вдома