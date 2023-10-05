Зігріє восени краще за ковдру: цим супчиком люблять поласувати в Італії

Цю страву полюблять і дорослі, і діти

Італійська кухня — це не тільки ситні макарони та ситна піца. Сьогодні ми приготуємо першу страву по-італійськи.

Такий яєчний суп — важлива частина італійської кухні та улюблена страва селян ще з 15 століття. Готується на овочевому бульйоні за рецептом Shuba дуже швидко. Спробуємо?

Як приготувати італійський яєчний суп

Інгредієнти на 4 порції:

бульйон овочевий — 1 л;

морква — 1 шт.;

селера, стебло — 1 шт.;

цибуля порей — 1 шт.;

часник, зубчики — 2 шт.;

яйця курячі — 3 шт.;

манка — 3 ст. л.;

пармезан тертий – 80 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

лимон, цедра — 5 г;

петрушка, гілочка, сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Всі овочі помийте та подрібніть до свого смаку. Моркву, селеру та порей обсмажте в сотейнику до м’якості, додайте часник і через хвилину влийте бульйон (100 мл залиште). Доведіть до кипіння. В окремій мисці змішайте яйця зі 100 мл холодного бульйону. Туди відправте манку, перець, тертий сир і перемішайте. Помішуючи суп, повільно влийте в нього яєчно-сирну суміш. На мінімальному вогні готуйте 4-5 хвилин періодично помішуючи. У суп додайте цедру лимона, розлийте по тарілках і додайте зелень, оливкову олію.

Подавайте яєчний суп із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.