Зігріє восени краще за ковдру: цим супчиком люблять поласувати в Італії
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Цю страву полюблять і дорослі, і діти
Італійська кухня — це не тільки ситні макарони та ситна піца. Сьогодні ми приготуємо першу страву по-італійськи.
Такий яєчний суп — важлива частина італійської кухні та улюблена страва селян ще з 15 століття. Готується на овочевому бульйоні за рецептом Shuba дуже швидко. Спробуємо?
Як приготувати італійський яєчний суп
Інгредієнти на 4 порції:
- бульйон овочевий — 1 л;
- морква — 1 шт.;
- селера, стебло — 1 шт.;
- цибуля порей — 1 шт.;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- пармезан тертий – 80 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- лимон, цедра — 5 г;
- петрушка, гілочка, сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Всі овочі помийте та подрібніть до свого смаку.
- Моркву, селеру та порей обсмажте в сотейнику до м’якості, додайте часник і через хвилину влийте бульйон (100 мл залиште). Доведіть до кипіння.
- В окремій мисці змішайте яйця зі 100 мл холодного бульйону. Туди відправте манку, перець, тертий сир і перемішайте.
- Помішуючи суп, повільно влийте в нього яєчно-сирну суміш. На мінімальному вогні готуйте 4-5 хвилин періодично помішуючи.
- У суп додайте цедру лимона, розлийте по тарілках і додайте зелень, оливкову олію.
Подавайте яєчний суп із хлібом за рецептом "Телеграфа". Насолоджуйтесь приємного апетиту.