Ні грама борошна, ні секунди в духовці: цю піцу ви приготуєте за п’ять хвилин
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Цей рецепт завжди буде у вас під рукою
Піца — популярна страва італійської кухні, яка міцно увійшла до нашого життя. І якщо ви перепробували різні рецепти, пропонуємо найпростіший і незвичайний.
Мало того, що ви приготуєте цю страву за рецептом "УНІАНА" всього за п’ять хвилин, так вам ще й не потрібно буде морочити собі голову замішуванням тіста та метушнею з борошном. А подача в чашці зробить її зовнішній вигляд настільки незвичайним, що сподобається навіть найвибагливішим дітям. Цей рецепт вас виручить, коли немає часу на приготування.
Як приготувати швидку піцу в мікрохвильовій печі
Інгредієнти:
- тостовий хліб – 1 шматок;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 2 ст. л.;
- твердий сир — 50 г;
- шинка — 50 г;
- оливки — 50 г;
- кетчуп та майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Хліб розрізаємо на кубики та викладаємо їх на дно досить широкої чашки. Все змащуємо кетчупом та майонезом.
- Сир натираємо та ділимо на дві частини. Одну частину змішуємо в окремій місткості з яйцем та молоком. Отриману суміш викладаємо на хліб в чашку.
- Шинку та оливки нарізаємо, викладаємо в чашку наступним шаром і посипаємо залишками тертого сиру.
- Піцу в чашці відправляємо в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин. Через вказаний час дістаємо та насолоджуємося.
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