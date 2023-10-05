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Ні грама борошна, ні секунди в духовці: цю піцу ви приготуєте за п’ять хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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За піцу в чашці поб’ються і дорослі, і діти
За піцу в чашці поб’ються і дорослі, і діти. Фото unian.ua

Цей рецепт завжди буде у вас під рукою

Піца — популярна страва італійської кухні, яка міцно увійшла до нашого життя. І якщо ви перепробували різні рецепти, пропонуємо найпростіший і незвичайний.

Мало того, що ви приготуєте цю страву за рецептом "УНІАНА" всього за п’ять хвилин, так вам ще й не потрібно буде морочити собі голову замішуванням тіста та метушнею з борошном. А подача в чашці зробить її зовнішній вигляд настільки незвичайним, що сподобається навіть найвибагливішим дітям. Цей рецепт вас виручить, коли немає часу на приготування.

Як приготувати швидку піцу в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

  • тостовий хліб – 1 шматок;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 50 г;
  • шинка — 50 г;
  • оливки — 50 г;
  • кетчуп та майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Хліб розрізаємо на кубики та викладаємо їх на дно досить широкої чашки. Все змащуємо кетчупом та майонезом.
  2. Сир натираємо та ділимо на дві частини. Одну частину змішуємо в окремій місткості з яйцем та молоком. Отриману суміш викладаємо на хліб в чашку.
  3. Шинку та оливки нарізаємо, викладаємо в чашку наступним шаром і посипаємо залишками тертого сиру.
  4. Піцу в чашці відправляємо в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин. Через вказаний час дістаємо та насолоджуємося.

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#Рецепт #Піца #Готуємо вдома