Ні грама борошна, ні секунди в духовці: цю піцу ви приготуєте за п’ять хвилин

Цей рецепт завжди буде у вас під рукою

Піца — популярна страва італійської кухні, яка міцно увійшла до нашого життя. І якщо ви перепробували різні рецепти, пропонуємо найпростіший і незвичайний.

Мало того, що ви приготуєте цю страву за рецептом "УНІАНА" всього за п’ять хвилин, так вам ще й не потрібно буде морочити собі голову замішуванням тіста та метушнею з борошном. А подача в чашці зробить її зовнішній вигляд настільки незвичайним, що сподобається навіть найвибагливішим дітям. Цей рецепт вас виручить, коли немає часу на приготування.

Як приготувати швидку піцу в мікрохвильовій печі

Інгредієнти:

тостовий хліб – 1 шматок;

яйце — 1 шт.;

молоко — 2 ст. л.;

твердий сир — 50 г;

шинка — 50 г;

оливки — 50 г;

кетчуп та майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Хліб розрізаємо на кубики та викладаємо їх на дно досить широкої чашки. Все змащуємо кетчупом та майонезом. Сир натираємо та ділимо на дві частини. Одну частину змішуємо в окремій місткості з яйцем та молоком. Отриману суміш викладаємо на хліб в чашку. Шинку та оливки нарізаємо, викладаємо в чашку наступним шаром і посипаємо залишками тертого сиру. Піцу в чашці відправляємо в мікрохвильову піч на 3-5 хвилин. Через вказаний час дістаємо та насолоджуємося.

Пропонуємо також приготувати італійські кальцоні з м’ясом за рецептом "Телеграфа". Це приголомшлива закуска сподобається всім.