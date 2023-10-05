Закуска "Лисичка": цей яскравий салат з кількох продуктів гості з’їдять разом з тарілкою
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Ідеально і на щодень, і до святкового столу
Ми розповідали, як приготувати простий та ситний салат з баклажанів. Тепер ділимось рецептом пікантної закуски "Лисичка".
На вигляд це звичайнісінька морква з часником, але насправді салат особливий. Він яскравий, ароматний і незвичайний.
Інгредієнти:
- Морква сира – 300 г
- Сир – 160-180 г
- Часник – 4 зубчики
- Чорний мелений перець – за смаком
- Майонез – 3 повних ст. ложки
Спосіб приготування:
- Моркву для салату обираємо велику та соковиту — від цього залежить смак. Миємо її, чистимо і натираємо. Найкраще обирати крупну тертку — так шматочки залишаться соковитими.
- Ковбасний сир також натираємо, такими ж шматочками, як і моркву. Саме це інгредієнт надасть салату легкого копченого аромату та смаку.
- Додаємо часник, пропущений через прес або подрібнений будь-яким іншим чином. Перчимо, за потреби підсолюємо. Заправляємо майонезом та перемішуємо.
Салат можна подавати одразу, але якщо дати йому трохи настоятися, буде ще смачніше. Страві вистачить 20-30 хвилин у холодильнику. Також ми ділились рецептом цікавої грибної намазки на хліб.