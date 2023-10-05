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В найсмачніші сирники не потрібно класти борошно: дивовижний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такі сирнички виходять набагато ніжнішими за борошняні Новина оновлена 05 жовтня 2023, 13:09
Такі сирнички виходять набагато ніжнішими за борошняні. Фото 24tv.ua

Чудова страва до сніданку і не тільки

Ми розповідали, як приготувати дуже ніжні тоненькі млинці. Тепер ділимось рецептом найсмачніших сирників — в них не потрібно класти борошно.

Також їх можна посмажити і без олії — так вони будуть набагато кориснішими. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • сир — 500 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 2- 3 ст. л.;
  • ванільний цукор – 1 пакетик;
  • манка – 5 ст. л.;
  • сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку сир потрібно перетерти виделкою. Можна також пробити блендером або протерти через сито — головне, щоб маса стала однорідною.
  2. Потім додаємо до сиру інші компоненти. Ретельно перемішуємо.
  3. Як тільки тісто буде готове, залишаємо його настоятися близько 15-30 хвилин. За цей час повинна набухнути манка.
  4. Формуємо сирники і паралельно вмикаємо духовку розігріватись. Деко застеляємо пергаментом, останній можна змастити маслом.
  5. Викладаємо сформовані сирники на деко. Випікаємо при 180 градусах близько 10-15 хвилин.

Доповнити сирники можна родзинками або курагою — так стане ще смачніше. Також ми розповідали, як приготувати чудові булочки з родзинками.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Манка #Сирники