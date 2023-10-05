В найсмачніші сирники не потрібно класти борошно: дивовижний рецепт
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Чудова страва до сніданку і не тільки
Ми розповідали, як приготувати дуже ніжні тоненькі млинці. Тепер ділимось рецептом найсмачніших сирників — в них не потрібно класти борошно.
Також їх можна посмажити і без олії — так вони будуть набагато кориснішими. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2- 3 ст. л.;
- ванільний цукор – 1 пакетик;
- манка – 5 ст. л.;
- сіль – дрібка.
Спосіб приготування:
- Спочатку сир потрібно перетерти виделкою. Можна також пробити блендером або протерти через сито — головне, щоб маса стала однорідною.
- Потім додаємо до сиру інші компоненти. Ретельно перемішуємо.
- Як тільки тісто буде готове, залишаємо його настоятися близько 15-30 хвилин. За цей час повинна набухнути манка.
- Формуємо сирники і паралельно вмикаємо духовку розігріватись. Деко застеляємо пергаментом, останній можна змастити маслом.
- Викладаємо сформовані сирники на деко. Випікаємо при 180 градусах близько 10-15 хвилин.
Доповнити сирники можна родзинками або курагою — так стане ще смачніше. Також ми розповідали, як приготувати чудові булочки з родзинками.