В найсмачніші сирники не потрібно класти борошно: дивовижний рецепт

Чудова страва до сніданку і не тільки

Ми розповідали, як приготувати дуже ніжні тоненькі млинці. Тепер ділимось рецептом найсмачніших сирників — в них не потрібно класти борошно.

Також їх можна посмажити і без олії — так вони будуть набагато кориснішими. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

сир — 500 г;

яйце – 1 шт.;

цукор – 2- 3 ст. л.;

ванільний цукор – 1 пакетик;

манка – 5 ст. л.;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

Спочатку сир потрібно перетерти виделкою. Можна також пробити блендером або протерти через сито — головне, щоб маса стала однорідною. Потім додаємо до сиру інші компоненти. Ретельно перемішуємо. Як тільки тісто буде готове, залишаємо його настоятися близько 15-30 хвилин. За цей час повинна набухнути манка. Формуємо сирники і паралельно вмикаємо духовку розігріватись. Деко застеляємо пергаментом, останній можна змастити маслом. Викладаємо сформовані сирники на деко. Випікаємо при 180 градусах близько 10-15 хвилин.

Доповнити сирники можна родзинками або курагою — так стане ще смачніше. Також ми розповідали, як приготувати чудові булочки з родзинками.