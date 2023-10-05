Ніхто не здогадається, з чого цукерки: швидкі мармеладки до чаю

Всі будуть в захваті від таких ласощів

Ми розповідали, як закрити на зиму яблучний мармелад. Тепер ділимось рецептом ласощів з іще одного осіннього сезонного продукту — гарбуза.

Готується від дуже просто. На порталі "Школа Життя" поділились рецептом солодкого пружного мармеладу на агар-агарі.

Інгредієнти:

гарбузова м’якоть — 500 г

лимонний сік — 50 мл

цукор — 80 г

агар-агар — 7 г

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо від шкірки, нарізаємо кубиками та заливаємо водою. Потрібно, щоб вода лише трохи покрила гарбуз. Доводимо до кипіння та варимо до м’якості на середньому вогні. На готовність перевіряємо ножем. Поки вариться гарбуз, я вичавлюємо лимон. Агар-агар змішуємо з 4 столовими ложками чистої води. З готового гарбуза зціджуємо воду і повертаємо його в каструлю. Перебиваємо блендером, додаємо цукор та лимонний сік. Нагріваємо, перемішуємо і доводимо до кипіння. Проварюємо на повільному вогні хвилин 5-7, а потім додаємо агар-агар. Все ретельно перемішуємо та ще проварюємо 5 хвилин. Потім розливаємо по формочках.

За 2-3 години мармелад схопиться в холодильнику і його можна буде діставати. Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як вдома приготувати халву.