Ніхто не здогадається, з чого цукерки: швидкі мармеладки до чаю
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Всі будуть в захваті від таких ласощів
Ми розповідали, як закрити на зиму яблучний мармелад. Тепер ділимось рецептом ласощів з іще одного осіннього сезонного продукту — гарбуза.
Готується від дуже просто. На порталі "Школа Життя" поділились рецептом солодкого пружного мармеладу на агар-агарі.
Інгредієнти:
- гарбузова м’якоть — 500 г
- лимонний сік — 50 мл
- цукор — 80 г
- агар-агар — 7 г
Спосіб приготування:
- Гарбуз чистимо від шкірки, нарізаємо кубиками та заливаємо водою. Потрібно, щоб вода лише трохи покрила гарбуз.
- Доводимо до кипіння та варимо до м’якості на середньому вогні. На готовність перевіряємо ножем.
- Поки вариться гарбуз, я вичавлюємо лимон. Агар-агар змішуємо з 4 столовими ложками чистої води.
- З готового гарбуза зціджуємо воду і повертаємо його в каструлю. Перебиваємо блендером, додаємо цукор та лимонний сік.
- Нагріваємо, перемішуємо і доводимо до кипіння. Проварюємо на повільному вогні хвилин 5-7, а потім додаємо агар-агар.
- Все ретельно перемішуємо та ще проварюємо 5 хвилин. Потім розливаємо по формочках.
За 2-3 години мармелад схопиться в холодильнику і його можна буде діставати. Виходить дуже смачно. Також ми розповідали, як вдома приготувати халву.