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Неймовірна хрумка закуска: такий бюджетний перекус сподобається всім

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така апетитна закуска максимально просто готується
Така апетитна закуска максимально просто готується. Фото shuba.life

Якщо не знаєте, що зробити з цвітної капусти — запечіть її

Ми розповідали, як смачно приготувати баклажани. Ще один смачний сезонний овоч — цвітна капуста. Розповідаємо, як її смачно приготувати.

На порталі "Порадниця" поділились цікавим рецептом. Капуста виходить яскрава, хрумка, ароматна та без зайвого жиру.

Інгредієнти:

  • 700 г цвітної капусти
  • 50 г твердого сиру
  • 50 г вершкового масла
  • 1 чайна ложка паприки
  • чверть чайної ложки чорного меленого перцю
  • 2 великі зубчики часнику
  • 0,5 чайної ложки солі
  • 100 г панірувальних сухарів

Спосіб приготування:

  1. Капусту промиваємо під проточною водою, просушуємо на серветках. Розбираємо її на невеликі суцвіття.
  2. Розтоплюємо масло. Додаємо паприку, сіль, перець.
  3. Пропускаємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник. Теж додаємо до масла, перемішуємо.
  4. Дрібно натираємо сир та змішуємо його з панірувальними сухарями. Отриманим ароматним маслом поливаємо капусту — воно повинно покрити всі суцвіття.
  5. Обвалюємо шматочки в суміші сухарів та сиру. Усі шматочки повинні бути обсипані. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 200 градусах приблизно 25 хв.

Така капуста смачна як гарячою, так і коли охолоне. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Панірування #Цвітна Капуста