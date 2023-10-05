Неймовірна хрумка закуска: такий бюджетний перекус сподобається всім
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Якщо не знаєте, що зробити з цвітної капусти — запечіть її
Ми розповідали, як смачно приготувати баклажани. Ще один смачний сезонний овоч — цвітна капуста. Розповідаємо, як її смачно приготувати.
На порталі "Порадниця" поділились цікавим рецептом. Капуста виходить яскрава, хрумка, ароматна та без зайвого жиру.
Інгредієнти:
- 700 г цвітної капусти
- 50 г твердого сиру
- 50 г вершкового масла
- 1 чайна ложка паприки
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- 2 великі зубчики часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- 100 г панірувальних сухарів
Спосіб приготування:
- Капусту промиваємо під проточною водою, просушуємо на серветках. Розбираємо її на невеликі суцвіття.
- Розтоплюємо масло. Додаємо паприку, сіль, перець.
- Пропускаємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник. Теж додаємо до масла, перемішуємо.
- Дрібно натираємо сир та змішуємо його з панірувальними сухарями. Отриманим ароматним маслом поливаємо капусту — воно повинно покрити всі суцвіття.
- Обвалюємо шматочки в суміші сухарів та сиру. Усі шматочки повинні бути обсипані. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 200 градусах приблизно 25 хв.
Така капуста смачна як гарячою, так і коли охолоне. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки.