Неймовірна хрумка закуска: такий бюджетний перекус сподобається всім

Якщо не знаєте, що зробити з цвітної капусти — запечіть її

Ми розповідали, як смачно приготувати баклажани. Ще один смачний сезонний овоч — цвітна капуста. Розповідаємо, як її смачно приготувати.

На порталі "Порадниця" поділились цікавим рецептом. Капуста виходить яскрава, хрумка, ароматна та без зайвого жиру.

Інгредієнти:

700 г цвітної капусти

50 г твердого сиру

50 г вершкового масла

1 чайна ложка паприки

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

2 великі зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

100 г панірувальних сухарів

Спосіб приготування:

Капусту промиваємо під проточною водою, просушуємо на серветках. Розбираємо її на невеликі суцвіття. Розтоплюємо масло. Додаємо паприку, сіль, перець. Пропускаємо через прес або будь-яким іншим чином подрібнюємо часник. Теж додаємо до масла, перемішуємо. Дрібно натираємо сир та змішуємо його з панірувальними сухарями. Отриманим ароматним маслом поливаємо капусту — воно повинно покрити всі суцвіття. Обвалюємо шматочки в суміші сухарів та сиру. Усі шматочки повинні бути обсипані. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в заздалегідь розігрітій духовці при 200 градусах приблизно 25 хв.

Така капуста смачна як гарячою, так і коли охолоне. Також ми розповідали, як смачно приготувати кабачки.