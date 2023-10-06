З’їсте всю за один раз: ідеальна намазка готується за цим рецептом

Рецепт-виручалочка у разі голоду чи несподіваних гостей

Найрізноманітніші паштети та намазки ми готуємо часто. Це чудова страва і для простого перекушування, і для святкового столу. Якщо ви вважаєте, що скуштували всі рецепти, тоді цей матеріал для вас.

Ситна намазка з яйцями та зеленню з несподіваним смаком за рецептом Shuba додасть вам ситості на кілька годин. Вони відмінно підійде і до швидкого сніданку, і як самостійно, закуску можна подати й гостям.

Як приготувати яєчну намазку

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 4 шт.;

майонез 72% — 100 г;

цибуля шалот — 1 шт.;

естрагон — 8 г;

цибуля зелена — 8 г;

петрушка, гілочка — 8 г;

тостовий хліб — 4 шт.;

оливкова олія — 10 мл;

сік лимона, морська сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Зваріть яйця круто — для цього вам знадобиться приблизно 7-9 хвилин. Занурте у холодну воду, почистьте, натріть на терці або крупно наріжте. Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку. До яєць додайте майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю. Хліб підсушіть у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді. Готову намазку викладіть на тост, посипте зеленою, що залишилася, збризкайте лимонним соком і олією. За бажанням присипте чорним перцем і подавайте.

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