З’їсте всю за один раз: ідеальна намазка готується за цим рецептом
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Рецепт-виручалочка у разі голоду чи несподіваних гостей
Найрізноманітніші паштети та намазки ми готуємо часто. Це чудова страва і для простого перекушування, і для святкового столу. Якщо ви вважаєте, що скуштували всі рецепти, тоді цей матеріал для вас.
Ситна намазка з яйцями та зеленню з несподіваним смаком за рецептом Shuba додасть вам ситості на кілька годин. Вони відмінно підійде і до швидкого сніданку, і як самостійно, закуску можна подати й гостям.
Як приготувати яєчну намазку
Інгредієнти на 2 порції:
- яйця курячі — 4 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- цибуля шалот — 1 шт.;
- естрагон — 8 г;
- цибуля зелена — 8 г;
- петрушка, гілочка — 8 г;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- оливкова олія — 10 мл;
- сік лимона, морська сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Зваріть яйця круто — для цього вам знадобиться приблизно 7-9 хвилин. Занурте у холодну воду, почистьте, натріть на терці або крупно наріжте.
- Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку.
- До яєць додайте майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю.
- Хліб підсушіть у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді.
- Готову намазку викладіть на тост, посипте зеленою, що залишилася, збризкайте лимонним соком і олією. За бажанням присипте чорним перцем і подавайте.
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