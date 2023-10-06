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З’їсте всю за один раз: ідеальна намазка готується за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Таку намазку швидше приготувати, ніж з’їсти
Таку намазку швидше приготувати, ніж з’їсти. Фото shuba.life

Рецепт-виручалочка у разі голоду чи несподіваних гостей

Найрізноманітніші паштети та намазки ми готуємо часто. Це чудова страва і для простого перекушування, і для святкового столу. Якщо ви вважаєте, що скуштували всі рецепти, тоді цей матеріал для вас.

Ситна намазка з яйцями та зеленню з несподіваним смаком за рецептом Shuba додасть вам ситості на кілька годин. Вони відмінно підійде і до швидкого сніданку, і як самостійно, закуску можна подати й гостям.

Як приготувати яєчну намазку

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйця курячі — 4 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • цибуля шалот — 1 шт.;
  • естрагон — 8 г;
  • цибуля зелена — 8 г;
  • петрушка, гілочка — 8 г;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • оливкова олія — 10 мл;
  • сік лимона, морська сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть яйця круто — для цього вам знадобиться приблизно 7-9 хвилин. Занурте у холодну воду, почистьте, натріть на терці або крупно наріжте.
  2. Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку.
  3. До яєць додайте майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю.
  4. Хліб підсушіть у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді.
  5. Готову намазку викладіть на тост, посипте зеленою, що залишилася, збризкайте лимонним соком і олією. За бажанням присипте чорним перцем і подавайте.

Рекомендуємо також приготувати намазку із плавленого сирку за рецептом "Телеграфа". Бутерброди з нею уплетуть, як тільки ви відвернетеся.

Теги:
#Рецепт #Перекус #Готуємо вдома #намазка