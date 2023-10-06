Мінімум інгредієнтів – і гора пишних пиріжків на столі

Тістечка вийдуть м’якими як пух.

Ми всі любимо смажені пиріжки. Золотисті, пишні, вони розлітаються за секунди після того, як опиняться на столі.

За рецептом "РБК-Україна" приготувати цілу гору такої смакоти можна без зайвої метушні. Вам не доведеться витрачати багато часу, а приготувати їх можна із мінімального набору продуктів.

Як приготувати картопляні пиріжки.

Інгредієнти:

картопля очищена — 500 г;

відвар картопляний — 300 мл;

сіль — 1 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сухі дріжджі – 1 ч. л. (7 г);

борошно — 500-550 г;

рослинна олія — 2 ст. л.

За бажанням можна додати кріп та чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, нарізати та відварити до готовності. Наприкінці приготування додати ложку солі, зняти каструлю з вогню. Відвар потрібно злити в окремий посуд, а картоплю розім’яти у пюре. У пюре необхідно розбити яйце, додати цукор, дріжджі, охолоджений картопляний відвар, ретельно перемішати. В отриману масу необхідно частинами додати просіяне борошно і замісити ніжне тісто, яке буде прилипати до рук. Далі необхідно додати рослинну олію та обім’яти тісто. Миску з тестом необхідно залишити на 45 хвилин у теплому місці для підйому. Через вказаний час тісто потрібно покласти на присипану мукою робочу поверхню, обім’яти та поділити на частини. Кожну частину необхідно сказати у кульку. У глибокій сковороді розігріти олію, викласти кульки та посмажити їх з обох боків на середньому вогні. Готові пиріжки потрібно покласти на паперову серветку, щоб увібрався зайвий жир.

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