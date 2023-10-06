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Таку незвичайну рибку під хлібними крихтами чоловік проситиме на кожну вечерю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Це найнезвичайніший і найсмачніший рецепт
Це найнезвичайніший і найсмачніший рецепт. Фото gospodynka.com.ua

Від цієї рибки ніхто не відмовиться

Рибні страви не лише смачні, а й корисні. І якщо хочеться спробувати рибку приготувати якось по-новому, тоді вам сюди.

"Господинька" радить запекти звичайний минтай за незвичайним рецептом. Рибка вийде дуже соковитою та м’якою, а весь секрет приголомшливого смаку риби криється саме в засмаженій скоринці із хлібних крихт. Спробуємо?

Як приготувати минтай під хлібом

Інгредієнти:

  • минтай — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • білий хліб – 150 г;
  • сік лимона – 3-4 ст.
  • рослинна олія – 4-5 ст.л;
  • вершкове масло – 20 г;
  • сіль — 1/2 ч.л;
  • чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Форму для запікання відповідного розміру змастіть олією, на дно викладіть очищену і нарізану тонкими півкільцями цибулю. Зверху присипте меленим перцем та сіллю.
  2. З цілих тушок риби зріжте всі плавці, видаліть тонку чорну плівку, помийте, обсушіть і покладіть на цибулю. Полийте минтай розтопленим вершковим маслом, посоліть і збризкайте 2 ст. л. соку лимона. Зверху присипте хлібною крихтою, розподіліть її по всьому периметру.
  3. Духовку прогрійте до 180 градусів, відправте рибку на 30-40 хвилин. Якщо хлібна крихта підгорятиме, накрийте форму фольгою.

Готову рибу остудіть, переведіть та подавайте з улюбленим гарніром за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Риба #Минтай #Готуємо вдома