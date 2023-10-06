Універсальний крем для десертів: вам знадобиться всього чотири інгредієнти

Готуйте смачно, їжте із задоволенням

Ми любимо поласувати найрізноманітнішими десертами. Дуже добре, якщо до них є рецепт універсального заварного крему.

Таким рецептом ділиться Smachnonews. Він відмінно доповнить всі десерти та завжди допоможе, коли не хочеться експериментувати з начинкою для торта, тістечок або трубочок. Крім яскравого та ніжного смаку, крем ще й досить швидко готувати. Спробуємо?

Як приготувати заварний крем

Інгредієнти на 700 г крему:

200 гр вершкового масла;

дві упаковки пудингу (по 40 г);

500 мілілітрів молока;

2 ст. л. цукру (за бажанням можна давати більше).

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо 400 мл молока, додаємо цукор. Отриману масу ставимо на вогонь та доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь. Пудинг змішуємо із залишками молока, Додаємо в каструлю з молоком та цукром. Повільно помішуючи, доводимо крем до кипіння — він повинен загуснути. Відставляємо пудинг, накриваємо фольгою і даємо охолонути (не ставимо його в холодильник). Збиваємо олію. По ложці додаємо в нього охолоджений пудинг. Перед кожним додаванням пудингу крем має бути однорідним. Ставимо крем у холодильник на 2 години. Однак, якщо готуєте торт, крем можна використовувати відразу.

Рекомендуємо також приготувати фантастичний кавовий крем за рецептом "Телеграфа". Якщо його заморозити, вийде кавове морозиво. Якщо воно розтане, то перетвориться на звичайну міцну солодку розчинну каву.