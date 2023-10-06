Бефстроганів із секретним соусом не просто з’їдять, а злижуть із тарілок

Цей рецепт запитають навіть бабуся та мама

Порадувати близьких простою, але ситною та смачною стравою нескладно. І якщо ви вже готували соковиту та ароматну яловичину з овочами нашвидкуруч, сьогодні пропонуємо простий рецепт бефстроганов.

Ця страва за рецептом Shuba готується дуже просто і лише з кількох інгредієнтів. Порадуйте близьких неймовірно смачною стравою, яка просто танутиме в роті. Без сумніву, воно стане одним із найулюбленіших!

Як приготувати бефстроганов

Інгредієнти на 4 порції:

яловичина (можна замінити на телятину) — 500 г;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сметана 20% — 4 ст. л.;

соус томатний — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

вода — 150 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

М’ясо помийте, наріжте невеликими довгастими шматочками, заправте спеціями та борошном і підсмажте в сковороді до золотистості. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями та підсмажте до м’якості. Для приготування соусу в окремій мисці змішайте гірчицю, томатний соус та сметану. У м’ясо додайте цибулю, воду та соус, перемішайте і протушкуйте 15 хвилин.

Подавайте бефстроганов із найніжнішим картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!