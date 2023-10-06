Рус

Бефстроганів із секретним соусом не просто з’їдять, а злижуть із тарілок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Проста страва для сімейного обіду
Проста страва для сімейного обіду. Фото shuba.life

Цей рецепт запитають навіть бабуся та мама

Порадувати близьких простою, але ситною та смачною стравою нескладно. І якщо ви вже готували соковиту та ароматну яловичину з овочами нашвидкуруч, сьогодні пропонуємо простий рецепт бефстроганов.

Ця страва за рецептом Shuba готується дуже просто і лише з кількох інгредієнтів. Порадуйте близьких неймовірно смачною стравою, яка просто танутиме в роті. Без сумніву, воно стане одним із найулюбленіших!

Як приготувати бефстроганов

Інгредієнти на 4 порції:

  • яловичина (можна замінити на телятину) — 500 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сметана 20% — 4 ст. л.;
  • соус томатний — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • вода — 150 г;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо помийте, наріжте невеликими довгастими шматочками, заправте спеціями та борошном і підсмажте в сковороді до золотистості.
  2. Цибулю очистьте, наріжте півкільцями та підсмажте до м’якості.
  3. Для приготування соусу в окремій мисці змішайте гірчицю, томатний соус та сметану.
  4. У м’ясо додайте цибулю, воду та соус, перемішайте і протушкуйте 15 хвилин.

Подавайте бефстроганов із найніжнішим картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома #Бефстроганов