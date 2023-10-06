Бефстроганів із секретним соусом не просто з’їдять, а злижуть із тарілок
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Цей рецепт запитають навіть бабуся та мама
Порадувати близьких простою, але ситною та смачною стравою нескладно. І якщо ви вже готували соковиту та ароматну яловичину з овочами нашвидкуруч, сьогодні пропонуємо простий рецепт бефстроганов.
Ця страва за рецептом Shuba готується дуже просто і лише з кількох інгредієнтів. Порадуйте близьких неймовірно смачною стравою, яка просто танутиме в роті. Без сумніву, воно стане одним із найулюбленіших!
Як приготувати бефстроганов
Інгредієнти на 4 порції:
- яловичина (можна замінити на телятину) — 500 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сметана 20% — 4 ст. л.;
- соус томатний — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- вода — 150 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- М’ясо помийте, наріжте невеликими довгастими шматочками, заправте спеціями та борошном і підсмажте в сковороді до золотистості.
- Цибулю очистьте, наріжте півкільцями та підсмажте до м’якості.
- Для приготування соусу в окремій мисці змішайте гірчицю, томатний соус та сметану.
- У м’ясо додайте цибулю, воду та соус, перемішайте і протушкуйте 15 хвилин.
Подавайте бефстроганов із найніжнішим картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!