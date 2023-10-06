Хрумка скоринка і соковита начинка: ці біляші ви легко приготуєте вдома

Простіше рецепту ви не знайдете

Що може бути смачніше, ніж фантастичні ароматні смажені пиріжки ? Хіба що домашні смажені біляші з м’ясом.

Приготувати біляші вдома за рецептом the Lime не складе великої праці. Результат вас приємно здивує: у вас вийдуть рум’яні, ароматні, ситні біляші апетитно-золотистого кольору.

Як приготувати біляші з м’ясом

Інгредієнти:

тепле молоко — 100 мл;

тепла вода — 150 мл;

сухі дріжджі — 8 г;

цукор — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 450 г.

Інгредієнти для начинки:

фарш — 300 г;

вода холодна – 50 мл;

цибуля — 1 шт.;

сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Теплу воду та тепле молоко виливаємо в глибоку миску, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор, розбиваємо 1 яйце кімнатної температури та додаємо олію. Все ретельно перемішуємо віночком. Борошно просіюємо, поступово вводимо в отриману масу. Замішуємо тісто ложкою, потім близько 5-7 хвилин вимішуємо руками. Тісто має вийти досить еластичним і не прилипати до рук. Глибоку миску змащуємо олією і в неї викладаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою або чистим рушником і залишаємо в теплому місці на 1-1,5 години. Фарш змішуємо з подрібненою цибулею, солимо, перчимо на смак, додаємо спеції та трохи холодної води для соковитості. Вимішуємо та формуємо з нього невеликі кульки. Тісто ділимо на однакові шматочки. З кожного шматочка скочуємо фарш, розкочуємо в коло розміром із блюдце, у центр викладаємо фарш і з’єднуємо краї. У сковороді з високими бортами розігріваємо велику кількість рослинної олії та обсмажуємо до рум’яної скоринки по 2-3 хвилини з кожного боку. Готові біляші викладаємо на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.

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