Хрумка скоринка і соковита начинка: ці біляші ви легко приготуєте вдома
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Простіше рецепту ви не знайдете
Що може бути смачніше, ніж фантастичні ароматні смажені пиріжки ? Хіба що домашні смажені біляші з м’ясом.
Приготувати біляші вдома за рецептом the Lime не складе великої праці. Результат вас приємно здивує: у вас вийдуть рум’яні, ароматні, ситні біляші апетитно-золотистого кольору.
Як приготувати біляші з м’ясом
Інгредієнти:
- тепле молоко — 100 мл;
- тепла вода — 150 мл;
- сухі дріжджі — 8 г;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- борошно — 450 г.
Інгредієнти для начинки:
- фарш — 300 г;
- вода холодна – 50 мл;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль, спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Теплу воду та тепле молоко виливаємо в глибоку миску, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор, розбиваємо 1 яйце кімнатної температури та додаємо олію. Все ретельно перемішуємо віночком.
- Борошно просіюємо, поступово вводимо в отриману масу. Замішуємо тісто ложкою, потім близько 5-7 хвилин вимішуємо руками. Тісто має вийти досить еластичним і не прилипати до рук.
- Глибоку миску змащуємо олією і в неї викладаємо тісто, накриваємо харчовою плівкою або чистим рушником і залишаємо в теплому місці на 1-1,5 години.
- Фарш змішуємо з подрібненою цибулею, солимо, перчимо на смак, додаємо спеції та трохи холодної води для соковитості. Вимішуємо та формуємо з нього невеликі кульки.
- Тісто ділимо на однакові шматочки. З кожного шматочка скочуємо фарш, розкочуємо в коло розміром із блюдце, у центр викладаємо фарш і з’єднуємо краї.
- У сковороді з високими бортами розігріваємо велику кількість рослинної олії та обсмажуємо до рум’яної скоринки по 2-3 хвилини з кожного боку. Готові біляші викладаємо на паперові рушники, щоб увібрала зайву олію.
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